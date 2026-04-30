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築間老闆被指「小草」掀熱議 林楷傑秀捐款明細：同名同姓誤會

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
築間董事長林楷傑。聯合報系資料照
築間董事長林楷傑。聯合報系資料照

連鎖鍋物品牌築間近期再度成為網路討論焦點。近日社群平台出現多則言論，指稱「很多人還不知道，築間老闆是小草」，並將相關說法與過往政治捐款連結，引發網友熱議與轉傳。

對此，林楷傑30日親上火線回應表示，「直至今天，我終於明白，我為什麼被說是草了」，並強調「但這個林楷傑不是我這個林楷傑啊！」。他並在個人臉書秀出民眾黨捐款明細，指出外界流傳的捐款紀錄並非本人，而是同名同姓所致，意在釐清外界將其與特定政治立場連結的誤解。

林楷傑進一步指出，「我的都是針對基隆地方服務居多，且藍綠不分，公開資訊上面身分證及匯款方式都清清楚楚的」，說明自身過往相關捐款主要基於地方服務考量，且未偏向特定政黨，相關資料亦可公開查證。

他表示，「有時候 大家都愛台灣這片土地，只是每個人用不同的方式詮釋，這是民主的一環，也是台灣值得驕傲的言論自由」，並強調「我從未參與過任何政治活動，未來也永遠不會參與任何政治活動，真只想做好，我最熱衷的餐飲工作」。

林楷傑也提到，「盼有心人，本著台灣最美麗的風景是人情味，做好人、存善心、有善意！」呼籲外界停止未經查證的揣測。

稍早他亦透過公司帳號發文表示，「各位好我是築間的老聞林楷傑，因為我不懂怎麼使用脆，所以借用公司的帳號來做回應。」他指出，「我想大家都是台灣人都熱愛這片土地，而每個人愛的方式不同所以會用不同的方式來做表達詮釋，沒有絕對的對錯但合理的民主言論自由一直是我認為台灣很值得驕傲的一件事情。」

林楷傑表示，「因為我本人有點社恐所以我也很少出席任何公開場所除非逼不得已，人生從來沒有特定 支持過哪個政黨，從小到大也從未參與過任何一次的政黨活動，任何扶貧送暖 只要找我 我都不分政黨的支持。」他並指出，「基層選舉時的政治現金，候選人只要說的清楚怎樣打算為台灣或是 基隆服務，無論是誰我都會合理支持，對誰、金額這網路上是都查的到。」

針對近期網路言論，他強調，「所以希望這樣不存在也不真實的政治留言別再持續了，因為已經影響到我的家人及孩子，大家都在這塊土地一起生活，沒有實據的在網路上莫名的詆毀任何人是沒必要的，一直台灣最美麗的是人情味，這也才是我一直在這塊土地生活，堅持不移民的真實想法，台灣人彼此善良有善意。」

捐款 民眾黨 基隆 小草

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