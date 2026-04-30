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台新藥與新加坡眼科研究所合作 推進用於角膜疾病的新型眼科配方

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台新藥（6838）與新加坡眼科研究所（SERI）30日共同宣布達成戰略性的合作研究，將共同開發下一代眼科配方。此次合作將結合台新藥專有的APNT奈米微粒製劑技術、以及著名臨床眼科醫學博士劉郁琦所領導的新加坡眼科研究所之世界級臨床研究專業。

台新藥指出，本戰略研究合作旨在解決角膜與眼表疾病治療中未被滿足的重大需求。透過將創新且經臨床驗證的藥物傳遞平台與深入的臨床見解相結合，雙方的共同努力旨在提高局部眼科治療的療效、生物利用度及安全性，從而將新療法引入臨床實踐之中。

台新藥表示，新加坡國家眼科中心（Singapore National Eye Center)）臨床科學家暨新加坡眼科研究所首席研究員劉郁琦，為此次合作帶來她在角膜神經病變與轉化醫學方面的豐富經驗。她近期在糖尿病角膜病變及眼表發炎方面的研究工作，將對開發針對複雜眼前段疾病的配方發揮關鍵的指導作用。

台新藥表示，劉郁琦與公司的合作，可使台新藥縮短實驗室創新與床邊臨床應用之間的差距。目標是利用如 APNT等先進的配方技術，創造出不僅更有效，還能減輕眼部疾病患者負擔的治療方法。

台新藥的 APNT平台專門將活性藥物成分（APIs）的粒徑縮小為穩定且均勻的奈米微粒。該技術是台新藥開發產品線的一大標誌，為改善難溶性藥物向目標組織及器官的傳遞提供了強大的解決方案。

台新藥總經理兼執行長許力克表示，很榮幸能與劉教授及新加坡眼科研究所的傑出團隊合作。初期的工作已確認 APNT 與新加坡眼科研究所研究模型的兼容性，促使進一步擴展了合作關係。新加坡眼科研究所在視覺研究領域的卓越聲譽，加上其全面的研究能力與設施，是無與倫比的。台新藥非常期待能共同將這些研究成果轉化為更好的臨床結果。

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