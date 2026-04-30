強者恆強！台北市新案「上陽羅斯福」逆勢吸客 三房比兩房搶手

房市買氣冷，市場呈現個案表現，其中雙北地區仍展現強者恆強態勢，上陽建設與法蘭德建設共同合作開發台北市都更案「上陽羅斯福」，據悉，4月公開銷售後，市場反應佳，來客量達百組。更值得一提的是，三房甚至詢問度比兩房還好。

「上陽羅斯福」位在文山區羅斯福路六段，距離捷運景美站出口僅30米，基地面積361坪，規劃興建地上15樓、地下4層，共92戶住家、5戶店家、15戶一般事務所，規劃坪數22~37坪、2~3房，開價每坪120~130萬元，總價帶落在2,300~4,700萬元，總銷約30億元。

品陽建設總經理陳文謙表示，該案20多年前有建商進來整合，後續公司約6、7年前進場接手，並買入剩餘的地主戶，當初會選擇都更進來這塊地，就是看準離捷運站相當近。

陳文謙表示，公司秉持著蓋「好宅」的理念，從設計規格到建材，都有一定品質上的保證，尤其在房市受到政策影響下，現在走向自住市場，含金量越高的個案，越能脫穎而出，因為購屋族都知道景氣不好時，要買有品質、有價值的好房子。

此外，陳文謙也觀察到，在自住客的時代下，客戶對於空間尺度有一定的要求，會希望住起來舒適，所以該案三房30幾坪的產品，反而表現還比20幾坪的好，顯見市場有剛需、有資金，但只是需要價格合理、規劃到位的個案。

談到房價發展，陳文謙認為，以雙北市來看，房價沒有下跌的空間，主要是土地價格沒有降，工料價格也降不下來，因此房價沒有多餘的空間能夠走跌。

至於品陽建設在手案量，陳文謙表示，目前手上還有台北市中正區、大同區、松山車站附近等都更案，將持續積極布局都更領域。