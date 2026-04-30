浩鼎執行長王慧君退休後 董事會通過現任研發長陳雅琪代理執行長職務

浩鼎（4174）日前意外傳出執行長王慧君退休後，公司30日宣布，董事會決議由現任研發長陳雅琪代理執行長職務。陳雅琪將憑藉其 20 年國際藥廠經驗，加速浩鼎新藥開發與國際上市時程。

浩鼎董事會並推選蔣永芳擔任副董事長，在蔣永芳協助下，董事會將持續強化公司治理與經營監督機制，確保各項策略推進順利銜接。

浩鼎表示，陳雅琪擁有美國愛荷華大學（University of Iowa）藥學博士（Pharm.D.）及臨床藥學碩士學位，早年則畢業於台北醫學大學藥學系所，並同時持有台灣與美國兩地的藥師執照。陳雅琪在學術領域累積了相當深度，除了於《Expert Opinion on Investigational Drugs》等專業期刊發表研究，亦擁有關於預測免疫治療反應及 GPC3 靶向療法等多項美國專利。

在加入浩鼎擔任研發長前，陳雅琪的職業生涯主要在國際大型製藥機構。她曾先後擔任 Gilead Sciences 臨床藥理資深總監，以及 Revolution Medicines 執行總監暨臨床藥理負責人。

在過去的實務經驗中，陳雅琪參與了多項藥物開發的重要環節，其資歷涵蓋了臨床藥理計畫主導、藥物劑量優化以及法規審查溝通。在 Genentech 任職期間，她曾運用模型引導藥物開發（MIDD）技術協助 PD-L1 抑制劑（Atezolizumab）的審查流程；而在 Hoffmann-La Roche 期間，亦曾處理關節炎藥物 Actemra 之劑型轉型橋接策略，也積極推動新一代的口服雌激素降解劑（Giredestrant, oral SERD）的藥物開發進程，這個藥物巨大成功，可望改寫乳癌的輔助治療方式。這些充足的經驗，皆使她在面對複雜的新藥開發程序與法規要求時，具備了完整的產業視角。

董事會指出，陳雅琪自擔任研發長以來，就引領浩鼎旗下的ADC抗癌藥物平台的發展。相信由陳雅琪代理執行長，可於落實「科學為本」的經營思維，加速藥物發展，並使公司在過渡期間能維持穩健的營運節奏。

同時，董事會並推選蔣永芳擔任副董事長，蔣永芳為美國俄亥俄州立大學管理學博士，具長期企業經營與跨區營運管理經驗，曾任潤泰紡織（潤泰全球）副總經理，並曾擔任大潤發執行長，負責大型組織營運管理。

浩鼎表示，該公司ADC技術的研發實力已獲國際生技界高度認可。在陳雅琪的戰略引領下，公司將深化法規科學、優化資源配置，推進突破性ADC藥物開發。未來，浩鼎將加速關鍵臨床進程，提升資產價值，邁向國際化生技公司願景，打造具全球競爭力的ADC創新平台，實現臨床與商業價值的雙重最大化。