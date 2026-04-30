聽新聞
0:00 / 0:00
聯電連續12年獲公司治理評鑑前5%
聯電今日宣布，於證交所與櫃買中心共同舉辦的第12屆公司治理評鑑中，聯電獲上市公司治理評鑑排名前5%的佳績。自評鑑制度實施以來，聯電已連續12年名列前5%。
本屆公司治理評鑑依據「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「推動永續發展」等四大構面進行評比。聯電持續優化董事會結構，目前董事會由9位具多元專業背景的董事組成，其中獨立董事占三分之二、女性董事占三分之一，並制定「經理人持股政策」，強化經理人與股東的權益連結。
聯電積極推動永續發展，2026年不僅持續入選標普全球(S&P Global)永續年鑑Top 1%，更在MSCI ESG評級中獲得最高等級AAA，展現其在環境、社會及公司治理領域的領先表現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。