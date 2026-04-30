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聯電連續12年獲公司治理評鑑前5%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電連續12年獲公司治理評鑑前5%。路透
聯電連續12年獲公司治理評鑑前5%。路透

聯電今日宣布，於證交所與櫃買中心共同舉辦的第12屆公司治理評鑑中，聯電獲上市公司治理評鑑排名前5%的佳績。自評鑑制度實施以來，聯電已連續12年名列前5%。

本屆公司治理評鑑依據「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「推動永續發展」等四大構面進行評比。聯電持續優化董事會結構，目前董事會由9位具多元專業背景的董事組成，其中獨立董事占三分之二、女性董事占三分之一，並制定「經理人持股政策」，強化經理人與股東的權益連結。

聯電積極推動永續發展，2026年不僅持續入選標普全球(S&P Global)永續年鑑Top 1%，更在MSCI ESG評級中獲得最高等級AAA，展現其在環境、社會及公司治理領域的領先表現。

聯電 上市公司

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