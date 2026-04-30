ESG即實力！公司治理評鑑：永續發展權重近半 7家指標企業穩居前5%

臺灣證券交易所及櫃買中心30日正式發布「114年度（第十二屆）公司治理評鑑」結果。本屆受評公司共計1,810家，展現了台灣資本市場在公司治理藍圖推動下的集體轉型成效。

根據簡報顯示，本屆評鑑架構發生重大結構性調整。為回應全球永續發展趨勢，「推動永續發展」構面的指標數由上屆的26題增至34題，權重亦大幅調升至49％（原為35％）。相對而言，維護股東權益、強化董事會運作及提升資訊透明度等傳統構面的權重則有所下修，顯示「永續治理」已成為企業獲得高評分的最關鍵因素。

在競爭激烈的評核中，本屆共有50家上市公司與40家上櫃公司脫穎而出，入選前5％領先群。值得關注的是，有7家上市公司展現了卓越且穩定的治理韌性，連續十二屆蟬聯前5％榜單，包含：裕隆、中華、聯電、台積電、台灣大、遠傳及信義房屋。

此外，本屆新進榜前5％的上市公司共14家（變動率28％），包含遠東新、華碩、永豐金、合庫金及雲品等，顯示企業在治理優化上仍有高度活力。

數據分析指出，市值規模與治理表現呈現正相關。在市值前100名的上市公司中，有高達25家進入前5％級距，46家位於6％至20％級距，合計有逾七成的大型企業名列前段班。從產業別來看，前5％的上市公司仍以電子業為大宗（占56％），其次為金融保險業（占18％）。

對比首屆評鑑，第十二屆在3項關鍵指標上有顯著進步：一、資訊透明：2月底前申報年度財務報告的公司家數成長率達1,080％。

二、永續推動：編製永續報告書的公司達1,810家，與首屆相比成長819％；揭露溫室氣體排放量家數則成長792％。三、董事會多元：董事會成員包含至少一位不同性別董事的得分率提升了105％。