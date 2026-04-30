快訊

統一超卡位超市戰場！砸20億元投資台灣LOPIA

「季麟連說話衝動一點」 鄭麗文談軍購案：1.25兆天文數字空白授權絕不接受

泰坦號海底內爆近3年 她曝收丈夫、兒子遺骸成「兩小盒爛泥」

聽新聞
0:00 / 0:00

ESG即實力！公司治理評鑑：永續發展權重近半 7家指標企業穩居前5%

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所及櫃買中心30日正式發布「114年度（第十二屆）公司治理評鑑」結果。本屆受評公司共計1,810家，展現了台灣資本市場在公司治理藍圖推動下的集體轉型成效。

根據簡報顯示，本屆評鑑架構發生重大結構性調整。為回應全球永續發展趨勢，「推動永續發展」構面的指標數由上屆的26題增至34題，權重亦大幅調升至49％（原為35％）。相對而言，維護股東權益、強化董事會運作及提升資訊透明度等傳統構面的權重則有所下修，顯示「永續治理」已成為企業獲得高評分的最關鍵因素。

在競爭激烈的評核中，本屆共有50家上市公司與40家上櫃公司脫穎而出，入選前5％領先群。值得關注的是，有7家上市公司展現了卓越且穩定的治理韌性，連續十二屆蟬聯前5％榜單，包含：裕隆、中華、聯電、台積電、台灣大、遠傳及信義房屋。

此外，本屆新進榜前5％的上市公司共14家（變動率28％），包含遠東新、華碩、永豐金、合庫金及雲品等，顯示企業在治理優化上仍有高度活力。

數據分析指出，市值規模與治理表現呈現正相關。在市值前100名的上市公司中，有高達25家進入前5％級距，46家位於6％至20％級距，合計有逾七成的大型企業名列前段班。從產業別來看，前5％的上市公司仍以電子業為大宗（占56％），其次為金融保險業（占18％）。

對比首屆評鑑，第十二屆在3項關鍵指標上有顯著進步：一、資訊透明：2月底前申報年度財務報告的公司家數成長率達1,080％。

二、永續推動：編製永續報告書的公司達1,810家，與首屆相比成長819％；揭露溫室氣體排放量家數則成長792％。三、董事會多元：董事會成員包含至少一位不同性別董事的得分率提升了105％。

台灣大 ESG 永續

延伸閱讀

王道銀行再度榮獲碳揭露計畫CDP評鑑最高等級A級 同步入選標普全球2026永續年鑑及全球銀行業Top 5%

IFASS會計準則制定論壇 今年聚焦財報、永續結合新方向

網路攻擊、AI 轉型雙壓來襲 資誠：企業治理進入高壓時代

首屆臺北全球財富峰會登場 玉山銀行解析永續投資新趨勢

相關新聞

強者恆強！台北市新案「上陽羅斯福」逆勢吸客 三房比兩房搶手

房市買氣冷，市場呈現個案表現，其中雙北地區仍展現強者恆強態勢，上陽建設與法蘭德建設共同合作開發台北市都更案「上陽羅斯福」，據悉，4月公開銷售後，市場反應佳，來客量達百組。更值得一提的是，三房甚至詢問度

晟溢建設攜手歐洲ATMOCE 打造新世代智慧能源住宅

台中綠能建築品牌晟溢建設30日宣布，今年起所有銷售線上個案，將正式導入國際智慧能源品牌ATMOCE，全面整合太陽能發電、儲能系統與電動車充電的「微光充儲」解決方案落實於住宅場域，讓未來能源生活從概念走

GD、太妍坐鎮夢幻卡司曝光！寬魚奪「K-SPARK」音樂盛典 票房估海撈2億

寬魚國際（6101）30日公告，奪下K-POP音樂盛典「K-SPARK IN KAOHSIUNG 2026」，將於5月30日強勢攻占高雄世運主場館，票價從2,880元到8,880元不等，約可容納4萬人

CIP深耕台灣！渢妙攜手東海大學、逢甲大學深化產學合作 擴大社區合作

哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners，CIP）旗下第五號旗艦基金（CI V）主導投資開發的渢妙離岸風場，30日舉辦「風起台中，共創永續」活動，宣示

統一超砸20億入股日本超商LOPIA 深化超市布局

統一超商跨足超市，與日本LOPIA合作，以20.54億元取得LOPIA在台新設立的零售超市（51%股權）及食品加工（49%股權）兩間公司股權，深入布局台灣高質感超市戰場。

統一超卡位超市戰場！砸20億元投資台灣LOPIA

統一超（2912）30日召開董事會，決議通過與日本OIC集團展開策略性合作，透過投資其旗下台灣LOPIA零售超市事業，以及台灣LOPIA食品加工事業，建立合資合作架構，攜手拓展台灣食品零售市場，並深化

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。