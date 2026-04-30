永續領頭羊出列！公司治理評鑑：台積電、聯發科、玉山金等蟬聯前5％

臺灣證券交易所與櫃買中心於30日正式公布「114年度（第十二屆）公司治理評鑑」結果。本屆評鑑共計有1,009家上市公司及801家上櫃公司，總計1,810家企業接受評核，顯示我國企業對於公司治理與永續發展的高度重視。

本屆評鑑持續深化我國公司治理與企業永續發展之連結，配合金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「上市櫃公司永續發展行動方案」，將企業永續治理文化納入核心評鑑指標。評鑑指標分為四大構面，其中「推動永續發展」占比高達49％、指標數達34題，反映出企業邁向永續經營已成為衡量國際競爭力的重要關鍵。

根據得分結果，評鑑名單分為七個級距公布。本屆榮登上市公司組前5％的企業（計50家）包含：台積電、聯發科、台達電、中華電、玉山金、富采、雲品及信義房屋等長期在治理領域表現優異的指標性企業。

上櫃公司組前5％（計40家）則有：信驊、環球晶、元太、中美晶、世界先進、寶雅及大學光等各產業龍頭企業入列。

為方便投資大眾及企業了解其在所屬產業與市值規模中的表現，本屆亦針對特定群組進行混合排名，金融保險類：前10％由聯邦銀、遠東銀、玉山金、王道銀行奪得。

市值100億元以上電子類：前10％包含光寶科、聯電、台積電等30家企業；市值50億至100億元類：前5％表現亮眼者包含華夏、亞聚、精剛、美亞及友訊等16家公司；市值未達50億元類：排名前1％之標竿企業則有台達化、雲品、揚秦、德淵等9家公司。

證交所與櫃買中心預計於5月舉行頒獎典禮，屆時將公開表揚上市、上櫃組排名前5％，以及市值各分組之領先企業。主辦單位強調，本評鑑結果不僅作為「臺灣公司治理100指數」及「櫃買公司治理指數」篩選標的之重要參考，更希望透過同業間的良性競爭，協助企業自發性地將公司治理轉化為企業組織文化。儘管評鑑方法受限於資訊範圍，無法全面反映未來績效或財務健全度，但企業仍應秉持最高誠信經營原則，守護股東權益並追求永續發展。

投資大眾可至以下網站查詢完整評鑑名單與級距。證交所公司治理中心： https://cgc.twse.com.tw/evaluationCorp/listCh