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晟溢建設攜手歐洲ATMOCE 打造新世代智慧能源住宅

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
晟溢大觀9雙棟對稱建築語彙，打造兼具隱私、採光與生活質感的高端綠能別墅典範。圖／業者提供
晟溢大觀9雙棟對稱建築語彙，打造兼具隱私、採光與生活質感的高端綠能別墅典範。圖／業者提供

台中綠能建築品牌晟溢建設30日宣布，今年起所有銷售線上個案，將正式導入國際智慧能源品牌ATMOCE，全面整合太陽能發電、儲能系統與電動車充電的「微光充儲」解決方案落實於住宅場域，讓未來能源生活從概念走入日常。

晟溢建設董事長周基煌指出，在全球能源轉型與電動車快速普及的趨勢下，住宅型態正由過去的「被動用電」，邁向「自主發電、智慧儲電、彈性用電」的全新階段。

ATMOCE源自北美技術體系，並已於德國、法國等歐洲市場廣泛應用，以高安全規格與智慧整合能力，成為國際高端住宅能源系統的重要選擇。

ATMOCE台灣總代理昊途新能董事長黃堅修表示，「微光充儲」系統採用先進微型逆變器設計，使每一片太陽能板皆可獨立發電與管理，突破傳統系統「單點故障影響整體效能」的限制。

黃堅修強調，即使面臨陰影遮蔽、天候變化或單片面板異常，系統仍可穩定運作，有效提升整體發電效率與運行可靠度，確保長期穩定輸出。

在安全設計方面，ATMOCE採用業界領先的ELV（Extra-Low Voltage）超低直流電壓架構，並將此概念全面應用於太陽能與儲能系統中。

相較傳統高壓系統，ELV架構可從源頭降低觸電風險與直流電弧產生機率，從系統設計層級實現「天然電氣安全」，特別適用於住宅及高密度社區環境，提供更安心的長期使用保障。

面對極端氣候與供電不穩的挑戰，ATMOCE系統具備全屋備電能力，可同時支援多項家電運作。當外部電網中斷時，系統可即時切換供電來源，維持照明、冷藏、通訊等基本生活機能需求，確保居住品質不受影響。此外，系統採用高安全性的磷酸鐵鋰電池，結合智慧消防機制與IP66防護等級，並具備模組化擴充設計，可隨家庭需求彈性升級。

周基煌表示，未來住宅的競爭關鍵，不僅在於建築本體，更在於能源使用效率與自主能力。透過太陽能與儲能整合系統，住戶不僅可有效降低電費支出，更能在突發停電情境中維持基本生活機能。隨著電動車與再生能源持續普及化，住宅能源系統將逐步成為智慧建築的重要基礎配置。

周基煌說，晟溢建設目前推案版圖涵蓋多個指標系列，包括展現建築氣度的「大觀系列」、強調光影美學與能源共生的「光御系列」、形塑渡假氛圍的「峇里島系列」，以及針對不同居住需求打造的精緻作品「琢岳」、「驛湛」與「悅光」。

晟溢建設與ATMOCE共同宣示，未來將持續針對各大推案系列推動「微光充儲」整合方案，致力於為住宅市場打造兼具安全性、穩定性，與能源自主能力的綠能生活新標準。

晟溢建設推出「琢岳」案，北屯層峰地標尊榮御所典藏之作。圖／業者提供
晟溢建設推出「琢岳」案，北屯層峰地標尊榮御所典藏之作。圖／業者提供

晟溢大觀8融合現代設計與層次語彙，打造兼具美學與機能的指標型住宅。圖／業者提供
晟溢大觀8融合現代設計與層次語彙，打造兼具美學與機能的指標型住宅。圖／業者提供

昊途新能導入ATMOCE智慧光儲設備，完成住宅端儲能與能源管理系統建置。圖／業者提供
昊途新能導入ATMOCE智慧光儲設備，完成住宅端儲能與能源管理系統建置。圖／業者提供

昊途新能透過太陽能板與光儲整合，打造兼具發電效率與安全設計的住宅綠能應用案例。業者／提供
昊途新能透過太陽能板與光儲整合，打造兼具發電效率與安全設計的住宅綠能應用案例。業者／提供

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