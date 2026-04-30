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GD、太妍坐鎮夢幻卡司曝光！寬魚奪「K-SPARK」音樂盛典 票房估海撈2億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
K-POP音樂盛典「K-SPARK IN KAOHSIUNG 2026」。圖／翻攝自寬魚FB
K-POP音樂盛典「K-SPARK IN KAOHSIUNG 2026」。圖／翻攝自寬魚FB

寬魚國際（6101）30日公告，奪下K-POP音樂盛典「K-SPARK IN KAOHSIUNG 2026」，將於5月30日強勢攻占高雄世運主場館，票價從2,880元到8,880元不等，約可容納4萬人。法人估，倘若票房售罄，預計可於第2季貢獻約2億元營收。

寬魚國際表示，「K-SPARK IN KAOHSIUNG 2026」由G-DRAGON（GD）領銜，加上韓流天后、「少女時代」成員太妍以極致唱功坐鎮，還有人氣樂團FTISLAND，卡司陣容一字排開，全是頂流韓流文化指標。

寬魚國際表示，以產業高度，用亞洲音樂節規格重新定義演唱會，是高雄最具話題性的K-POP音樂盛事，同時也是K-SPARK系列歷來規模最大、卡司最豪華的一屆。

寬魚國際執行長邱瓈寬表示，K-SPARK IN KAOHSIUNG代表著現場娛樂的新紀元，就是要點燃更大的火花，未來還有更多驚喜等著大家。

寬魚國際表示，長期深耕國際演出市場，這次成功邀請GD首度登上高雄舞台，展現主辦單位在國際藝人資源整合與市場操作上的人脈與實力，預計將吸引大量海內外樂迷來台，全面帶動觀光、住宿與消費動能。

高雄 韓流 FTISLAND 太妍 G-DRAGON

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