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CIP深耕台灣！渢妙攜手東海大學、逢甲大學深化產學合作 擴大社區合作

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
雖有外商陸續撤離，哥本哈根基礎建設基金（CIP）深耕台灣，也深耕台中。30日舉辦「風起台中，共創永續」活動，宣布與東海大學及逢甲大學簽署產學合作備忘錄。圖／CIP提供
雖有外商陸續撤離，哥本哈根基礎建設基金（CIP）深耕台灣，也深耕台中。30日舉辦「風起台中，共創永續」活動，宣布與東海大學及逢甲大學簽署產學合作備忘錄。圖／CIP提供

哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners，CIP）旗下第五號旗艦基金（CI V）主導投資開發的渢妙離岸風場，30日舉辦「風起台中，共創永續」活動，宣示在台中深耕在地、推動永續發展的重要里程碑，並宣布與東海大學及逢甲大學簽署產學合作備忘錄，經濟部能源署、台中市政府、臺中區漁會、海巡署中部分署、在地里長均蒞臨見證。

台中市政府秘書長黃崇典表示，渢妙離岸風電計畫是台灣再生能源發展的重要里程碑。渢妙一、二期合計裝置容量達1.1GW，完工後將為台中市再生能源發電量提升逾五成，意義深遠。台中擁有深厚的產業鏈基礎，是台灣離岸風電發展不可或缺的關鍵樞紐。今日與東海大學及逢甲大學攜手推動產學合作，不僅將尖端技術扎根臺中，更為下一代培育優質風電人才，攜手共同邁向永續城市的願景。

渢妙風場位於台中市海域距岸約35公里處，將設置33座風力機組、共計500MW容量。渢妙離岸風場於2025年10月已正式設籍台中，中部推動辦公室於同年12月落成啟用，使渢妙紮實的落地生根，持續擴大與台中各界的合作與交流，藉由能源轉型與永續目標推廣，為中部地區帶來更緊密的產業連結與社區互動。

渢妙離岸風場自主提撥新台幣5,000萬元，由台中市政府統籌，支持符合聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）精神之運動產業、文創產業、人文藝術及環境生態等領域，促進台中市整體產業、觀光人文及自然環境的長遠發展。目前部分經費已分別投入臺中市影視發展基金會及臺中市文教基金會，前者支持影視人才培育、主題影展辦理及整體影視環境提升；後者則透過系列兒童劇、傳統戲曲及國內外大型藝文展演，推動文化保存與普及，提升市民文化生活品質。

延續CIP自彰芳暨西島以及中能風場以來，對在地社群一貫的承諾與尊重，渢妙風場亦成立近岸永續發展基金(Nearshore Sustainable Development Fund)，結合在地社群力量，以由下而上的參與模式推動居民提案與資源活化。於風場建設期間，每年至少投入新臺幣200萬元，支持沿海區域環境友善、教育推廣及弱勢長者關懷等計畫，透過在地協作有效提升資源效益，實現共榮共好的永續願景。

渢妙風場執行長Mark Wainwright表示，台中不僅是渢妙風場的所在地，更是CIP深耕在地的基地。從設立中部推動辦公室、投入永續基金，到今日簽署產學合作備忘錄，每一步都展現了渢妙對這片土地的承諾。渢妙風場的施工也與台中緊密相連，包括陸上變電站、基樁及水下基礎部件製造、海上施工母港等關鍵設施均落腳於台中，為在地產業注入更多活力。CIP相信離岸風電的價值不僅在於提供穩定綠電，更在於與社區共同成長、為下一代培育人才，從各面向紮實推進能源轉型。

東海大學副校長張嘉修表示，東海大學管理學院致力培育具備倫理、卓越、開放與領導力的人才。東海大學與渢妙離岸風場共同開設ESG實踐課程，整合風場投入沿海區域的資源，結合管理經營及地方創生專業，與師生攜手落實共榮方針。

逢甲大學建設學院長蘇昭銘表示，逢甲大學具備綠色能源、智慧城市、空間資訊與跨域學習能量，並擁有成熟的產學合作機制。逢甲大學將與渢妙離岸風場共同投入離岸風電微學程開發，將產業實務經驗融入教學，協助學生快速接軌業界需求。

臺中 再生能源 離岸風電

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