第12屆公司治理評鑑結果出爐 遠東新等14家公司新進前5%之列

臺灣證券交易所表示，第12屆（2025年）公司治理評鑑的評核工作業已完成，共有1,009家上市公司及801家上櫃公司受評，合計1,810家。依得分情形，區分為前5%、6%至20%、21%至35%、36%至50%、51%至65%、66%至80%，及81%至100%等七個級距，分別公告上市、上櫃受評公司的評鑑結果。

第12屆評鑑結果跟前一屆比較，前5%新進榜上市公司有14家，包括：遠東新（1402）、華碩（2357）、志聖（2467）、聯邦銀（2838）、敦泰（3545）、合庫金（5880）、樺漢（6414）、佳世達（2352）、美律（2439）、雲品（2748）、永豐金（2890）、豐祥-KY（5288）、瑞儀（6176）及GIS-KY（6456）。

為利外界了解受評公司在其所屬產業表現，另將「金融保險類」、「市值100億元以上之電子類」、「市值100億元以上之非金融電子類」、「市值50億元以上至100億元類」及「市值未達50億元類」等五大類分組，採上市櫃公司混合排名，各組依得分情形分級距公告名單，以利外界了解受評公司在其所屬產業及相似市值規模群組中的表現。

證交所與櫃買中心預計於5月舉辦頒獎典禮，表揚上市、上櫃組排名前5%（上市、上櫃公司家數分別為50家及40家）、「市值50億元以上至100億元類」排名前5%之公司（上市、上櫃公司家數分別為12及4家）、「市值未達50億元類」排名前1%之公司（上市、上櫃公司家數分別為6家及3家），以推動上市櫃公司積極提升公司治理。

第12屆評鑑結果跟前一屆比較，前5%新進榜上市公司有14家，包括：遠東新（1402）、華碩（2357）、志聖（2467）、聯邦銀（2838）、敦泰（3545）、合庫金（5880）、樺漢（6414）、佳世達（2352）、美律（2439）、雲品（2748）、永豐金（2890）、豐祥-KY（5288）、瑞儀（6176）及GIS-KY（6456）。

第12屆評鑑結果公布於公司治理中心網站，連結網址如下：https://cgc.twse.com.tw/evaluationCorp/listCh