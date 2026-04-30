快訊

統一超卡位超市戰場！砸20億元投資台灣LOPIA

「季麟連說話衝動一點」 鄭麗文談軍購案：1.25兆天文數字空白授權絕不接受

泰坦號海底內爆近3年 她曝收丈夫、兒子遺骸成「兩小盒爛泥」

聽新聞
0:00 / 0:00

第12屆公司治理評鑑結果出爐 遠東新等14家公司新進前5%之列

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，第12屆（2025年）公司治理評鑑的評核工作業已完成，共有1,009家上市公司及801家上櫃公司受評，合計1,810家。依得分情形，區分為前5%、6%至20%、21%至35%、36%至50%、51%至65%、66%至80%，及81%至100%等七個級距，分別公告上市、上櫃受評公司的評鑑結果。

第12屆評鑑結果跟前一屆比較，前5%新進榜上市公司有14家，包括：遠東新（1402）、華碩（2357）、志聖（2467）、聯邦銀（2838）、敦泰（3545）、合庫金（5880）、樺漢（6414）、佳世達（2352）、美律（2439）、雲品（2748）、永豐金（2890）、豐祥-KY（5288）、瑞儀（6176）及GIS-KY（6456）。

為利外界了解受評公司在其所屬產業表現，另將「金融保險類」、「市值100億元以上之電子類」、「市值100億元以上之非金融電子類」、「市值50億元以上至100億元類」及「市值未達50億元類」等五大類分組，採上市櫃公司混合排名，各組依得分情形分級距公告名單，以利外界了解受評公司在其所屬產業及相似市值規模群組中的表現。

證交所與櫃買中心預計於5月舉辦頒獎典禮，表揚上市、上櫃組排名前5%（上市、上櫃公司家數分別為50家及40家）、「市值50億元以上至100億元類」排名前5%之公司（上市、上櫃公司家數分別為12及4家）、「市值未達50億元類」排名前1%之公司（上市、上櫃公司家數分別為6家及3家），以推動上市櫃公司積極提升公司治理。

第12屆評鑑結果跟前一屆比較，前5%新進榜上市公司有14家，包括：遠東新（1402）、華碩（2357）、志聖（2467）、聯邦銀（2838）、敦泰（3545）、合庫金（5880）、樺漢（6414）、佳世達（2352）、美律（2439）、雲品（2748）、永豐金（2890）、豐祥-KY（5288）、瑞儀（6176）及GIS-KY（6456）。

第12屆評鑑結果公布於公司治理中心網站，連結網址如下：https://cgc.twse.com.tw/evaluationCorp/listCh

華碩 佳世達 上市公司

延伸閱讀

王道銀行再度榮獲碳揭露計畫CDP評鑑最高等級A級 同步入選標普全球2026永續年鑑及全球銀行業Top 5%

證交所股東會6月12日召開 現金+股票股利擬配4.7元

今年首家外國公司 禾碩康-KY申請掛牌上市

今年第6家國內公司 特力屋送件申請上市

相關新聞

強者恆強！台北市新案「上陽羅斯福」逆勢吸客 三房比兩房搶手

房市買氣冷，市場呈現個案表現，其中雙北地區仍展現強者恆強態勢，上陽建設與法蘭德建設共同合作開發台北市都更案「上陽羅斯福」，據悉，4月公開銷售後，市場反應佳，來客量達百組。更值得一提的是，三房甚至詢問度

晟溢建設攜手歐洲ATMOCE 打造新世代智慧能源住宅

台中綠能建築品牌晟溢建設30日宣布，今年起所有銷售線上個案，將正式導入國際智慧能源品牌ATMOCE，全面整合太陽能發電、儲能系統與電動車充電的「微光充儲」解決方案落實於住宅場域，讓未來能源生活從概念走

GD、太妍坐鎮夢幻卡司曝光！寬魚奪「K-SPARK」音樂盛典 票房估海撈2億

寬魚國際（6101）30日公告，奪下K-POP音樂盛典「K-SPARK IN KAOHSIUNG 2026」，將於5月30日強勢攻占高雄世運主場館，票價從2,880元到8,880元不等，約可容納4萬人

CIP深耕台灣！渢妙攜手東海大學、逢甲大學深化產學合作 擴大社區合作

哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners，CIP）旗下第五號旗艦基金（CI V）主導投資開發的渢妙離岸風場，30日舉辦「風起台中，共創永續」活動，宣示

統一超砸20億入股日本超商LOPIA 深化超市布局

統一超商跨足超市，與日本LOPIA合作，以20.54億元取得LOPIA在台新設立的零售超市（51%股權）及食品加工（49%股權）兩間公司股權，深入布局台灣高質感超市戰場。

統一超卡位超市戰場！砸20億元投資台灣LOPIA

統一超（2912）30日召開董事會，決議通過與日本OIC集團展開策略性合作，透過投資其旗下台灣LOPIA零售超市事業，以及台灣LOPIA食品加工事業，建立合資合作架構，攜手拓展台灣食品零售市場，並深化

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。