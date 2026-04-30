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統一超砸20億入股日本超商LOPIA 深化超市布局

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
日本超市LOPIA近來在台灣聲量頗高。聯合報資料照
日本超市LOPIA近來在台灣聲量頗高。聯合報資料照

統一超商跨足超市，與日本超商LOPIA合作，以20.54億元取得LOPIA在台新設立的零售超市（51%股權）及食品加工（49%股權）兩間公司股權，深入布局台灣高質感超市戰場。

日本超商LOPIA來台後，以肉類、日式熟食聞名，已入駐宏匯廣場、台中LaLaport、高雄夢時代、新光三越台南小北門等商場，目前在台有9家門市。

而統一超目前旗下超市，僅有家樂福體系的超市型門市，以及Mia C'bon，此舉也讓統一集團的超市布局更為齊全。

家樂福 台新 新光三越

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