統一超砸20億入股日本超商LOPIA 深化超市布局
統一超商跨足超市，與日本超商LOPIA合作，以20.54億元取得LOPIA在台新設立的零售超市（51%股權）及食品加工（49%股權）兩間公司股權，深入布局台灣高質感超市戰場。
日本超商LOPIA來台後，以肉類、日式熟食聞名，已入駐宏匯廣場、台中LaLaport、高雄夢時代、新光三越台南小北門等商場，目前在台有9家門市。
而統一超目前旗下超市，僅有家樂福體系的超市型門市，以及Mia C'bon，此舉也讓統一集團的超市布局更為齊全。
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