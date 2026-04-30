統一超卡位超市戰場！砸20億元投資台灣LOPIA

統一超（2912）30日召開董事會，決議通過與日本OIC集團展開策略性合作，透過投資其旗下台灣LOPIA零售超市事業，以及台灣LOPIA食品加工事業，建立合資合作架構，攜手拓展台灣食品零售市場，並深化生鮮與熟食領域布局。

本次交易總金額約新台幣20.54億元，交易完成後統一超商將持有台灣LOPIA零售超市公司51%股份，以及台灣LOPIA食品加工公司49%股份。前述兩家新設公司名稱尚待最終確定，另本交易尚需取得公平交易委員會不禁止結合之決定，預計將於2026年底完成交割。

LOPIA長期經營日本食品零售市場，最初以肉品專門店起家，發展為以生鮮與熟食為核心的食品超市，以高CP值與親民價格策略切入市場，其理念源自創辦人希望讓更多家庭都能輕鬆享受多樣且豐富的餐食體驗。因應海外拓展布局，LOPIA於2023年進入台灣市場，定位為「日本專賣型超市」，主打和牛等進口商品及多元熟食特色，依在地消費習慣優化商品與購物體驗。目前全台展店11家，持續深化與消費者的日常連結，讓「吃飯」不只是日常所需，而是兼具美味與樂趣的生活體驗，在便利之中創造更具溫度的消費感受。

而統一超商深耕台灣市場超過40年，長期致力於貼近消費者生活需求，以「真誠、創新、共享」為核心價值，從商品供應延伸至多元生活服務，讓日常所需能隨時被滿足。透過遍布全台的門市據點與完善的物流體系，支撐穩定且即時的供應能力，並結合會員經營與數位應用能力，持續優化消費體驗。在事業發展上，延伸至餐飲、藥妝、百貨及電子商務等多元零售領域，並推動線上線下整合發展，持續打造以消費者為核心的全方位生活服務平台。

未來，我們將延續LOPIA的核心理念，透過本次合作，結合雙方在食品商品開發能力與零售通路經營專長，將理想生活的概念落實於日常消費場景之中，使消費者能以合理價格取得兼具品質與滿足感之餐食選擇，讓日常飲食回歸安心、豐富且具期待感的生活體驗。同時，台灣LOPIA超市將持續深耕在地生活服務，透過優化食品商品開發、物流配送、數位服務、會員經營及營運效率，並深化在地採購及整體供應能力，打造兼具品質與永續價值的零售服務體驗，為台灣消費市場帶來更精采完整的生活提案。