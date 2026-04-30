台股交投熱絡、排擠不動產資金 中信：4月房市持續盤整

中信房屋統計內部成交件數，4月全國交易量相較於3月持平，較去年同期減少約4.3%。進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月減3.5%、年減3.8%；新北市月減1.5%、年減1%；桃園市月增5.4%、年增4.3%；台中市月增6.7%、年減5.3%；台南市月增9.7%、年增3.3%；高雄市月減2%、年減2.7%。

中信房屋總經理張世宗指出，通常進入第2季後，房市交易量可望逐步回升，但從今年4月的內部成交數據來看，當前市場買氣卻仍未見明顯回溫，推估造成這種狀況的主要原因在於股市熱潮持續燃燒，台股加權指數一度觸及4萬點大關，吸引大量資金持續湧入股市，對房地產市場形成排擠滯後效應。

張世宗指出，在「全民瘋股票」的投資氛圍下，加上現行房市信用管制僅針對第二戶貸款成數由五成小幅放寬至六成，鬆綁力道有限，且銀行端的申貸條件依然嚴格，房貸資金取得難度偏高，進一步抑制了購屋民眾的進場意願，導致整體房市交易動能相對疲弱。

張世宗表示，雖然短期內資金面受到股市拉扯，但不動產具備抗通膨、保值、穩定收租等優勢，在國際政經局勢動盪、全球通膨壓力未減的環境下，房地產依然是資產配置中相當重要的環節。

他建議，投資人應依據自身財務條件與風險承受能力，靈活調整股市與房市的配置比例，透過多元化布局分散風險，以提升整體資產的穩健度與抵禦市場波動的能力。

針對當前市況，張世宗表示，部分急於回籠資金或有其他財務規劃的屋主，在房價上會比較有讓利空間，對於有自住需求的購屋者而言，現在反而是「多看、多比較、大膽議價」的最佳時機，特別是中古屋產品，不僅價格相對親民，議價空間也更有彈性，相當值得購屋民眾留意。