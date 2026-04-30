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股市大好攜春燕 住商：四月房市持穩
時序來到4月底，住商機構統計旗下加盟店四月份成交件數後發現，在股市表現搶眼，加上央行三月理監事會微放寬後，房市似乎有些許回溫，四月比起三月交易增加7.6%，也比去年增加11.6%。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，經過兩年多的房市管制，央行首次釋放友善訊號，房市傳來佳音，但由於各方認為短期內房市漲幅不如股市，也讓資金不容易回歸房地產。
縱觀各縣市各有消長，4月台北市年增31.5%，新北市年增18.2%，桃園市年增0.7%，台中市年增17.1%，台南市年減3.6%，高雄市年增5.1%，全國年增11.6%；而與3月相比，北市月增18.1%，新北市月增0.6%，桃園市月減2.1%，台中市月增7.0%，台南市月增10.3%，高雄市月增4.3%，全國月增7.6%。
徐佳馨認為，面對未來市況，雖然央行略有鬆綁，交易狀況約要第2季後才會明朗。
縱觀未來，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，蛋黃買氣逐漸加溫，顯見買方對市場態度更為明確，不過利率逐步攀高等壓力，對買氣是一大影響。中長線來說，由於年底縣市長選舉在即，過往經驗應不至於出現政策緊縮，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，2026年應是穩中求進的一年。
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