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苗栗縣環保局導入 AI 影像辨識系統 智慧監測守護空品

經濟日報／ 記者宋健生/苗栗即時報導
系統啟用以來，已成功拍攝25次煙流影像，展現科技輔助環境治理具體成果。苗栗縣環保局提供
系統啟用以來，已成功拍攝25次煙流影像，展現科技輔助環境治理具體成果。苗栗縣環保局提供

苗栗縣近年露天燃燒事件頻繁，且型態多元，對空氣品質管理帶來挑戰。苗栗縣政府環保局為強化污染防制量能，導入智慧監測技術，於辦公大樓頂樓建置AI影像判煙系統，結合高解析攝影機與影像辨識功能，即時掌握周邊煙流動態，主動鎖定疑似污染源。

系統自2025年10月啟用以來，已成功拍攝25次煙流影像，不僅有效減輕稽查人力負擔，也大幅提升污染源定位精準度與查處效率，展現科技輔助環境治理的具體成果。

環保局表示，露天燃燒行為具高度不確定性，過往多仰賴民眾通報及人力巡查，查處時效易受限制。導入AI影像辨識系統後，並依陳情熱點滾動調整設備布設位置，目前已於後龍、公館、西湖及頭份等地掌握多起煙霧事件。

透過系統即時分析煙流特徵，自動通報並提供影像與定位資訊，協助稽查人員快速研判與查察，顯著縮短查處時間，提升整體執法效能，逐步由被動應對轉為主動防制。

此外，該系統也可捕捉火警煙流影像，並結合空氣品質感測器及氣象資料進行交叉分析，透過PM2.5濃度與風向等資訊來研判污染影響範圍，進一步提升環境異常監控能力，降低對民眾健康的影響。

環保局長沈鳳臺表示，導入智慧科技有助於提升監測即時性與稽查效率，未來將持續精進相關技術，並整合感測設備與影像系統，逐步建構更完善的空氣品質監測網絡。

同時也提醒民眾，露天燃燒易造成空氣污染並影響健康，依《空氣污染防制法》最高可處新臺幣10萬元罰鍰，請勿以燃燒方式處理農業廢棄物及枯枝落葉，共同維護良好生活環境。

AI影像判煙系統設備架設。苗栗縣環保局提供
AI影像判煙系統設備架設。苗栗縣環保局提供

空氣品質 環保局 苗栗縣

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