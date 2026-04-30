樂迦竹北智慧廠落成 同步與德澳再生醫療廠簽約 打造「亞洲CGT樞紐」

再生醫療CDMO大廠樂迦再生（6891）30日宣布，該公司投資逾9億元在竹北打造的亞洲最大「智慧細胞工廠」正式啟用。樂迦再生並宣布，已與德國再生醫療公司美天旎（Miltenyi Biotec）簽署合作協議，將透過樂迦的生產基地，協助美天旎將細胞治療產品推廣到台灣為主的亞洲市場。

樂迦再生也與澳洲再生醫療公司Cambium Bio（CMB）及正揚生醫簽署協議，針對乾眼症先進細胞療法的大規模商業化量產進行全面合作布局。該產品目前已取得美國FDA快速審查及孤兒藥資格，正同步規劃進入美國FDA與台灣TFDA第三期臨床試驗。

樂迦再生30日舉行竹北廠啟用典禮，包括總統府資政邱義仁、衛福部次長林靜儀、國發會副主委詹方冠、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之等多國使節，與新竹縣長楊文科、竹科管理局局長胡世民、新竹縣衛生局等長官等代表共同出席活動。

樂迦再生董事長邱俊榮表示，竹北廠的落成啟用，標誌著樂迦正式將生技產業的「本夢比」，轉化為實質「本益比」的歷史時刻，期許樂迦能發揮如台積電般的智慧製造實力，不僅製造細胞，更是創造未來，將技術優勢轉化為改變病患生命的契機。

樂迦智慧細胞工廠高10層樓，是目前亞洲面積最大、整合自動化與智慧化製程最完整的細胞治療生產基地。工廠採用符合國際PIC/S GMP最高規範的製造標準設計，結合「數位雙生（Digital Twin）」技術與首創的「IDMO（創新開發製造機構）」自動化製造模式，將高度複雜的細胞製程系統性標準化，大幅突破傳統產能瓶頸，為規模化生產奠定堅實基礎。

針對樂迦與德國美天旎（Miltenyi Biotec）公司合作，樂迦執行長張裕享表示，美天旎公司不僅是再生醫療設備大廠，也自行研發再生醫療產品，目前三期臨床已經完成，正向各國申請藥證。樂迦與美天旎公司的合作，將先將再生醫療產品技術移轉至台灣，後續將結合樂迦的生產基地，初步鎖定台灣再生醫療市場，未來也不排除進軍亞洲其他國家市場，雙方正式合作後，樂迦竹北廠有機會明年底前完成PIS/GM的查廠任務。

全球第二大受託研究機構（CRO）美商查爾斯河實驗室（CRL）亞太區總裁Nadiya Kravchuk也特別跨海出席，力挺合作夥伴，進一步強化樂迦在生態系中的國際網絡深度。對於全球藥廠而言，台灣的地緣優勢、政策穩定性與專業製造能力，正成為亞太區細胞治療供應鏈布局的首選據點。

本次開幕典禮中，樂迦再生也展示了早稻田大學技術團隊為樂迦無菌室環境穩定性測試所開發的一款「人形機器人」。邱俊榮進一步說明，人應用。我們將以樣機為起點，實際進駐場景、深入理解產業流程，再針對這些產業特性蒐集大數據。我們看重的是日方在AI機器人、醫療照護場域、人機協作與場域驗證上的豐富能量，期望以此為基礎，開發出真正能在台灣生技產業落地的創新機器人解決方案。」邱俊榮強調數位雙生技術的導入，更代表 CGT 製造業正式進入「虛實整合」的新階段，大幅縮短研發至量產的週期。