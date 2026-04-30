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Uber 發表飯店預訂與多項全新功能 開發更多旅遊體驗服務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

移動與外送平台Uber於29日在GO–GET 2026全球年度產品發表會上，宣布推出一系列全新產品與功能，包括飯店預訂與多項旅遊工具，將更多日常生活需求整合至同一使用體驗，以及將Uber One會員制度推至全球市場（Uber One International）。

Uber執行長Dara Khosrowshahi表示，Uber正在成為一款能滿足各種需求的 App，讓人們能在同一個平台完成移動、取得所需，並延伸至旅遊體驗。

Uber訂房服務主要與Expedia Group合作，讓用戶直接在Uber App內預訂飯店，目前以美國用戶為主，未來將擴美國以外市場，並擴及全球超過70萬家住宿。目前美國Uber One會員預訂飯店可享 10% 點數回饋，並可於全球超過1萬間飯店的精選優惠名單中享有至少 8 折優惠。

此合作未來將拓展至美國以外市場，Expedia Group旗下品牌Vrbo的度假住宿將於今年稍晚上線，Uber App將自 6月起直接整合至Expedia App。旅客可於入住前收到通知，並可預約Uber乘車行程。

Uber推出全新「旅遊模式」（Travel Mode），整合於Uber與Uber Eats App，為旅客提供精選在地美食推薦、熱門旅遊景點，以及透過OpenTable進行餐廳訂位等功能，以及Uber版「客房服務」，將餐飲直接外送至住宿地點，協助處理旅途中臨時需求，例如補購遺漏物品等，Uber App打造成為旅客的個人旅遊管家，協助更輕鬆地安排行程。

Uber同時推出全新「Shop for Me」功能，用戶可透過平台請人代購各式商品，即使店家未於App上架，也能透過此功能請人協助完成購買，讓日常大小事更輕鬆處理。無論是臨時需要的禮物、想購買熟悉的在地商品，或其他日常所需，「Shop for Me」都能協助用戶完成採買。

Uber 美國 外送平台

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