台股獲利推升二手車買氣 棋勝第1季營收增49%

隨著台股持續挑戰新高、半導體與 AI 產業獲利紅利發酵，二手車消費市場正迎來新一波動能；中古車商棋勝汽車第1季營收增49%，

第2季業績跟著看俏。

根據棋勝汽車集團觀察二手車市買氣暢旺，今年第1季營收金額就年增49%，創下歷年第1季新高，在熱銷榜單中，高階車市呈現顯著的「休旅風潮」。

棋勝汽車集團總經理張鋐宥分析，當前消費者在選車決策上，更取向空間多元、能適應多種生活場景的車型。

在熱銷排行前五名中，休旅車款（SUV）佔比超過一半以上，反映出消費者對於車輛的需求已從單純代步，轉向追求空間多元、能同時兼顧家庭出遊與個人休閒的「多功能生活」，使豪華休旅車成為今年開季以來最具指標性的市場亮點。

觀察第1季的熱銷車款中，排行由 Porsche Macan 與 Benz GLC 分別以 14 台的銷量並列冠軍。排行由 Porsche Macan 與 Benz GLC 分別以 14 台的銷量並列冠軍。Macan 的熱銷關鍵在於它是「最容易入手的保時捷」，對於想擁有盾牌廠徽的買家來說具有吸引力；購車預算大多落在 150 萬至 250 萬元，並以 3 到 7 年的中古車為首選。位居第二名的 Tesla Model Y（13 台）則深受科技族群喜愛，這類買家特別看重自動駕駛功能，預算多落在 130 萬至 170 萬元之間，並傾向選擇 5 年內的中古車。

其他如 Porsche Cayenne、Benz GLE 與 Toyota Rav4 也都在熱銷名單之列。

在熱銷車款中，休旅車型不僅佔比超過一半以上，更顯示出各品牌休旅車在中古市場中優異的流通性。

張鋐宥表示：「無論是家庭出遊或社交需求，休旅車的高視野與空間彈性已成為當前市場的主流標準。」在經濟與股市的紅利支撐下，兼具品牌力與功能性的豪華休旅車，折舊後性價比更高，成為目前市場上最受青睞的車款。

受惠股市帶來的財富效應，棋勝汽車集團第1季營收由去年同期的3.6億元成長至5.37億元，年增率達49%。

張鋐宥進一步指出，儘管整體車市面臨關稅波動與進口成本攀升挑戰，中古車市場仍展現出較強韌性，主因二手車多已反映折舊後與市場能夠接受的甜蜜價位，迅速反應市場現況並貼近買家預期，吸引務實族群進場，帶動整體交易量穩健走揚。