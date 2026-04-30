台股獲利推升二手車買氣 豪華休旅車獨占第一季熱銷榜

隨著台股持續挑戰新高、半導體與AI產業獲利紅利發酵，二手車消費市場正迎來新一波動能，二手車龍頭棋勝汽車集團，觀察二手車市買氣暢旺，今年第一季營收金額就年增49%，創下歷年第一季新高，在熱銷榜單中，高階車市呈現顯著的「休旅風潮」。

棋勝汽車表示，在熱銷排行前五名中，休旅車款（SUV）占比超過一半以上，反映出消費者對於車輛的需求已從單純代步，轉向追求空間多元、能同時兼顧家庭出遊與個人休閒的「多功能生活」，使豪華休旅車成為今年開季以來最具指標性的市場亮點。

棋勝汽車表示，觀察第一季的熱銷車款中，排行由Porsche Macan與Benz GLC分別以14台的銷量並列冠軍，而Macan的熱銷關鍵在於是「最容易入手的保時捷」，對於想擁有盾牌廠徽的買家來說具有吸引力；購車預算大多落在150萬至250萬元，並以3到7年的中古車為首選。

位居第二名的Tesla Model Y則深受科技族群喜愛，這類買家特別看重自動駕駛功能，預算多落在130萬至170萬元之間，並傾向選擇5年內的中古車。其他如Porsche Cayenne、Benz GLE與Toyota Rav4也都在熱銷名單之列。

棋勝汽車指出，在熱銷車款中，休旅車型不僅佔比超過一半以上，更顯示出各品牌休旅車在中古市場中優異的流通性，而當前消費者在選車決策上，更取向空間多元、能適應多種生活場景的車型。

棋勝汽車總經理張鋐宥認為，儘管整體車市面臨關稅波動與進口成本攀升挑戰，中古車市場仍展現出較強韌性，主因二手車多已反映折舊後與市場能夠接受的甜蜜價位，迅速反映市場現況並貼近買家預期，吸引務實族群進場，帶動整體交易量穩健走揚。