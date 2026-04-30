台中高鐵特區「壓箱七寶」 這一案擁5000坪公園綠地

台中高鐵特區建設利多持續發酵，吸引開發商接連購地卡位，低密度住宅區三榮路一帶因開發早、發展成熟，素地供給已近底部庫存。盤點區內建商購地待開發地塊僅剩7處，其中櫻花建設(2539)將於今年第2季率先推出「壓箱寶」新案「櫻花心綻」。

最新市調統計，台中高鐵特區建商已購地、未開發地塊有7處，其中櫻花建設持有3處；另外登悅、登陽、鵬程、金旺盛、利旺國際等亦各有庫存在手。進一步觀察發現，包括櫻花、龍寶、登陽、麗寶集團等開發商在區域內均非單次推案，建商對區域土地的「高回購」率，反映出市場對高鐵特區的長線信心。

春耕不動產副總經理蕭國寶分析指出，台中高鐵特區已從原本的交通運輸樞紐，提升成為中台灣商業門戶地位，不僅有面向目前興建中全台最大的「D-ONE第一大天地」購物中心，未來「國泰人壽」頂級商辦加入後，對區域內的住房需求與商業環境都有一番激勵與升級，整體區域將以烏日為圓心向外擴散發酵。

耕耘台中高鐵特區十多年的櫻花建設，即將公開的「櫻花心綻」為區內第11個住宅新案，在建案品質與客戶經營已有相當聲量基礎，才能一再推案獲佳績。

「櫻花心綻」基地位於三榮二路、近三榮路一段，不僅鄰近佔地千坪的三和公園，步行可達範圍內還有公二公園、朝天公園、旭日國小預定地、親子館等公共設施，輕鬆享有4,900餘坪公園綠地，讓生活每天都浸潤於自然綠意之中。

在聯外交通與大型建設方面，如捷運高鐵站、國際展覽館、未來的國泰人壽商辦與D-ONE第一大天地都在步行可及範圍內，綠地、學區、交通等便利機能，皆是自住族群購屋時的重要篩選條件。該案產品規劃2至3房格局，總戶數113戶。

觀察區內成交狀況，台中高鐵站前的「大華縱橫」與達麗白天鵝「新高鐵」兩案銷售當中，近一年成交行情落在每坪52萬至62萬元左右。而達麗白天鵝「新高鐵」自開案後已突破銷售千戶佳績，在房市冷風中仍保持月月成交紀錄，表示高鐵特區剛性需求仍依然存在。

「櫻花心綻」基地鄰近佔地千坪的三和公園，讓生活日日浸潤於自然綠意之中。記者宋健生/攝影