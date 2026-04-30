房市520檔期北北基桃舉白旗 新竹赫見報復性推案

住展雜誌統計北台灣520檔期，預估推案量1610億元，較去年減少約165億元，年減幅9%。北北桃基宜皆舉白旗，全面衰退，不過新竹地區赫見「報復性推案」，案量與去年同期相比大增3倍，讓總量不至於太難看。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，今年520檔期北台灣的新竹地區逆勢量增，比起去年增387億元，來到497億元，主要是竹北市、竹東鎮出現大陸與昌益建設破百億元的指標案，

昌益建設還在竹北市另推總銷約80億元案，均拉抬起新竹供給量，相較去年此檔期各個新案量分別都在20億元以下，落差甚鉅。

他表示，新竹房市沉寂許久，不得不推的延推案總是得上場，觀察好一陣子的推案也不再等候，共同激發這一波聲勢，期盼以知名建商與穩健地段的新面孔來打破僵局。

其餘地帶則維持景氣不振下的低氣壓表現，基隆、宜蘭地區沒有傳出新案有意登場，相比去年同期減幅百分百。

北北桃以北市減幅最多，約推171億元，較去年減109億元，年減幅接近四成，今年各案皆低於40億元，個案數也少了逾1/3，12個行政區只有大同、中正、內湖、文山、萬華、信義6個行政區推新案。

新北市總推案量636億元，少了接近三百億元，年減31%，雖有皇翔與愛山林建設在板橋區、泰山區推出逾百億元大案，但所有推案個數比去年同期減退一倍之多。

投資買盤重鎮的桃園市無法脫逃泥淖，520檔推案量為306億元，較去年少了105億元，減幅25%，與去年檔期一樣沒有百億元大案，13個行政區中僅中壢、桃園、蘆竹、觀音見新案身影，稀落窘境不言可喻。

陳炳辰表示，央行3月的理監事會議對第二戶房貸鬆綁，房市還是未見曙光，建商對於能延推的新案大多選擇「生人迴避」，包括北市大安區、新北林口區、桃園市中壢區與龜山區、新竹地區寶山鄉的知名大案持續只聞樓梯響，下半年選舉變數影響，態勢悲觀，若沒有任何直接利多刺激，2026房市不妙。

520檔期推案量 資料來源／住展雜誌