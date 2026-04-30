央行管制兩年「微鬆綁」 房仲：4月房市微回溫

住商機構統計旗下加盟店4月成交件數指出，股市表現搶眼，加上央行「微放寬」，房市出現回溫，4月交易較上月小增7%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，經過兩年多的房市管制，央行首次釋放友善訊號，房市傳來佳音，不過，由於各方認為短期內房市漲幅不如股市，資金回歸房地產力道仍顯薄弱。

縱觀各縣市各有消長，本月北市年增31%，新北年增18%，桃園年增0.7%，台中年增17%，台南年減3%，高雄年增5%，全台年增11%。

與上月相比，北市月增18%，新北月增0.6%，桃園月減2%，台中月增7%，台南月增10%，高雄月增4%，全台月增7%，徐佳馨認為，面對未來市況，雖然央行略有鬆綁，交易狀況要第二季後才會明朗。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，蛋黃買氣逐漸加溫，顯見買方對市場態度更為明確，不過利率攀高等壓力，對買氣是一大影響，中長線來說，由於大選在即，過往經驗應不至於出現政策緊縮，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，2026年應是穩中求進的一年。