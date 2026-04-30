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520檔期未見曙光、雙北推案量衰退三成 專家：今年房市恐不妙

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

住展雜誌統計北台灣2026年520檔期新成屋、預售屋預估推案量為1610.7億元，較去年實際推案量減少約165.9億元，年減9.3%。當中因新竹地區一枝獨秀，案量與去年同期相比大增353.5%，始讓總量不至於過分滑落，但北北桃基宜皆舉白旗，全面衰退。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，回顧近年該檔期， 2020年的史上大降息，與2019、2024年的台股大幅走熱，案量可突破兩千億大關；反之，2021年的房地合一稅2.0與預售屋實價揭露、2022年央行連續升息、2023年平均地權條例修法上路，和這兩年大受銀行房貸放款緊縮與央行第七波打房政策干擾，建商推案明顯保守以對。

今年520檔期北台灣的新竹地區逆勢量增，比起去年增387.4億元，來到497億元，主要因竹北市、竹東鎮出現大陸與昌益建設破百億元的指標案所賜，昌益建設還在竹北市另推總銷約80億元案，均拉抬起新竹供給量，相較去年此檔期各個新案量分別都在20億元以下，落差甚鉅。

陳炳辰指出，新竹房市沉寂許久，不得不推的延推案總是得上場，觀察好一陣子緩推案也不再等候，共同激發這一波聲勢，期盼以知名建商與穩健地段的新面孔來打破僵局。

其餘地帶則維持景氣不振下的低氣壓表現，二線城市基隆、宜蘭地區眼下沒有傳出新案有意登場，相比去年同期減幅百分百。

北北桃以首都減幅最多，約推171.5億元，較去年減109.8億元，年減幅接近四成，與去年該檔期同樣均無百億元大案，且今年各案皆低於40億元，個案數亦少了逾三分之一，12個行政區只有大同、中正、內湖、文山、萬華、信義6個行政區推新案，台北市高房價的銷售節奏本難求快，現況更為遲緩，建商以去化舊案為先，令這一年多的台北市推案不見高潮。

住宅量體一哥新北市年減31.6%，總推案量636億元，少了接近300億元，雖有皇翔與愛山林建設在板橋區、泰山區推出逾百億元大案，但所有推案個數比去年同期減退一倍之多，由於新北市相比其他縣市來說，在去年一整年與今年早先的329檔期案量上，建商態度不算太卻步，有一定數量的大規模案公開，且還在去化中，如今世道艱難，520稍微休兵倒合乎情理。

投資買盤重鎮的桃園市無法脫逃泥淖，此檔推案量為306.2億元，較去年少了105.4億元，減幅25.6%，與去年檔期一樣沒有百億元大案，推案個數更銳減數倍，13個行政區中僅中壢、桃園、蘆竹、觀音見新案身影，稀落窘境不言可喻。

陳炳辰表示，歷經了好一段時間的霜雪，房市還是未見曙光，央行3月的理監事會議對第二戶房貸鬆綁，在預售屋市場卻是毫無討論度，亮點仍是那些個案，冷清依舊冷清，建商對於能延推的新案大多選擇生人迴避，今年520檔期預售案年中慶無疑信心全失，包括台北市大安區、新北市林口區、桃園市中壢區與龜山區、新竹地區寶山鄉的知名大案都不搶風口浪尖，持續只聞樓梯響，下半年選舉變數影響，態勢悲觀，要是確定沒有任何直接利多刺激，2026房市實在不妙。

資料來源／住展雜誌
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房市 新竹 平均地權條例 預售屋 雙北

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