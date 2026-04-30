AI也可以協助復健 凱圖推IQMR系統

高齡化與長照需求攀升下，AI也正協助業者將復健醫療朝數據化與精準化邁進。明基佳世達集團旗下凱圖國際推動AI智慧復健整合系統（IQMR System）進入臨床應用，透過動作量測、即時回饋與個人化訓練機制，大幅提升復健效率與治療品質。

凱圖將於5月2日舉辦專家研討會，聚焦AI於運動醫學與智慧復健的實務應用，帶動產業升級。本次研討會以「AI創造復健新維度」為主題，邀請三軍總醫院骨科主任林坤儀分享「IQMR整合臨床復健、運動醫學與量化升級」、勁化物理徒手創辦人王偉丞說明「AI驅動運動復健產業的效率革新」，共同探討AI於運動醫學與智慧復健的關鍵應用。

王偉丞表示，IQMR System讓復健從經驗判斷走向數據導向，透過即時量化回饋，治療師能更精準掌握患者動作表現與代償問題，並據以調整訓練處方。

凱圖2018年加入明基佳世達集團，結合集團系統整合實力與醫療資源，持續拓展專業復健設備與服務版圖，涵蓋物理治療、職能治療、語言治療與運動復健領域。為推動IQMR System落地，凱圖將從設備銷售延伸至智慧復健整合服務，協助醫療機構導入數據化復健流程，打造更完整的智慧復健服務體系。