退役電表變身質感杯碗 台電80週年小物再現舊物新生

台電近年持續以電業退役材料循環再製的文創小物，引發網路熱議。適逢成立80週年，台電再推出以緊密連結民眾生活的退役電表、纜線製成的杯碗及掛鉤，飽含舊物新生之美，更別具紀念意義。

台電表示，作為最貼近民眾日常的電力設備，電表默默記錄著無數家庭生活軌跡，為將這段能源的記憶轉化為生活的溫度，台電展開「退役電表再製計畫」，收集全台5000具完成歷史任務的機械電表，將其玻璃蓋拆解重新熔製，變身家庭餐桌上的時尚杯碗，並以電力專用單位千瓦小時（kWh）、瓦（Watt）為靈感，取名為「千千杯」與「瓦瓦碗」。

台電指出，瓦瓦碗復刻電表經典的5組數字圓盤意象，指針刻度「19468」蘊藏電力密碼，象徵台電1946年成立至今，80年來與台灣這片土地的連結。電表玻璃杯碗即日起於嘖嘖群眾集資平台限量開賣。

不只如此，輸送電力、點亮萬家燈火的電纜線，在功成身退後也迎來全新生命。台電解釋，以守護第一線人員作業安全的「掛鉤」為意象，台電將退役纜線鎔鑄打造成兼具鑰匙圈、背包掛件功能的萬用掛鉤，保留線材原有的天然紋理，賦予每個掛鉤專屬歲月印記，成為獨一無二的企業宣導品。

除將退役材料再製成質感小物，台電也把80週年專屬識別實體化，推出限定紀念徽章。台電表示，迴路線性設計的「80」除象徵密布全國的電力網絡，相扣的圓環也代表台電在穩定供電、電網韌性與淨零轉型3面向穩健向前。