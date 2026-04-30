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雲品旗下婚宴新據點爆紅 台中莊園訂單看到2027年

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
芳庭路壹號莊園重新開幕，以森林、教堂與歐式花園擄獲新人們的喜愛。雲品/提供
芳庭路壹號莊園重新開幕，以森林、教堂與歐式花園擄獲新人們的喜愛。雲品/提供

雲品（2748）委託經營事業再傳捷報，位於台中的全新婚宴殿堂「芳庭路壹號莊園」於4月25日正式開幕，憑藉獨樹一幟的戶外森林風格與高端訂製服務，尚未開幕便已擄獲大台中新人的青睞，目前預接訂單已突破160場，超過4,000桌的接單量，訂單能見度直達2027年第4季。「未開先轟動」的強勁勢頭，不僅展現了雲品國際在高端婚宴市場的品牌力，也預示著中部地區精緻社交與婚禮市場將迎來全新的美學標竿。

「芳庭路壹號莊園」以南歐莊園為設計基調，地理位置卓越，不僅坐擁壯麗山林，更具備遠眺玉山稜線與台中都會燈火的絕佳視野。建築設計打破傳統宴會廳框架，採用大面積玻璃引光入室，讓每一場儀式皆沐浴在自然光影中。

室內空間則規劃沉浸式歐式氛圍，透過獨家設計的鑄鐵老件、石板路與歐式街燈，步入其中彷彿置身於義大利佛羅倫斯的老街區中。另外也設有森林中的絕美「玻璃教堂」，兼具證婚與宴客獨立包廂功能，以森林環繞與歐風街道交織的設計細節，為追求質感的新人營造出情境感十足的獨特空間，精準鎖定追求「差異化」與「儀式感」的高端客群。

在追求硬體極致美感的同時，餐飲實力更是莊園引以為傲的核心亮點。雲品國際導入連續多年榮獲米其林三星肯定的君品酒店廚藝團隊進駐，將世界級烹飪技藝與極致款待精神帶入台中。從食材挑選到宴會擺盤，皆承襲米其林團隊的嚴苛標準，確保每場婚宴兼具視覺張力與舌尖饗宴。不論是講究精緻的「全位上套餐」，或是具備高度氛圍感的戶外證婚宴席，皆由星級團隊操刀，滿足中部高端客群對餐飲的細緻要求。

觀察目前接單概況，市場客群輪廓為海外歸國年輕族群與原五星級飯店高端客，每桌21,990元+10%的專案為銷售主力，佔整體訂單量的75%，顯示出中高價位宴會市場的穩定需求。為了慶祝正式營運，雲品推出多樣化專案強占市場，平日起價為每桌17,990元+10%起，最高等級則提供每桌36,800元+10%的頂級全位上套餐，展現極寬的價格帶覆蓋力。另外，君品Collection 神助攻婚宴好禮6選1專案也同樣熱銷，全集團北中南據點熱銷近600場，以婚紗、鑽戒、婚攝、喜餅、婚顧服務與蜜月旅行等好禮強占婚宴市場，更好評加碼延長至2028年1月底，提供新人們更多元的方案選擇。

隨著「芳庭路壹號莊園」加入營運，雲品國際將持續透過場地差異化策略掌握分眾市場，並運用大台中地區各據點，蘭克斯特、台中市役所、森邸等多場地聯合行銷帶來的相互轉單效益，為2026年營收注入穩定且長期的成長動能。

雲品 台中

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