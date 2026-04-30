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企業傳承x永續經營高峰論壇 專家分享實務經驗

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中華民國公司經營暨永續發展協會與福邦證券、安永聯合會計師事務所共同舉辦辦「經營暨永續發展高峰論壇-企業傳承x永續經營」（左起）安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔、大眾投控董事長簡民智、公司經營暨永續發展協會理事長黃顯華、副理事長王金來，志聖工業總經理兼執行長梁又文(公司經營暨永續發展協會理事長黃顯華/提供)
中華民國公司經營暨永續發展協會與福邦證券、安永聯合會計師事務所共同舉辦辦「經營暨永續發展高峰論壇-企業傳承x永續經營」（左起）安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔、大眾投控董事長簡民智、公司經營暨永續發展協會理事長黃顯華、副理事長王金來，志聖工業總經理兼執行長梁又文(公司經營暨永續發展協會理事長黃顯華/提供)

中華民國公司經營暨永續發展協會與福邦證券、安永聯合會計師事務所共同舉辦辦「經營暨永續發展高峰論壇-企業傳承x永續經營」，邀請志聖工業（2467）總經理兼執行長梁又文（Frank）、大眾投控（3701）董事長簡民智、安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔，就企業傳承、接班相關議題，分享寶貴的實務經驗。

公司經營暨永續發展協會理事長黃顯華表示，從1988年開始輔導公司股票上市、進入資本市場，看到台灣資本市場的成長過程，資本市場支持產業發展，造就台灣今日的國際競爭力。然而企業股票上市，除利用資本市場幫助企業茁壯、成長之外，更重要的是永續傳承，傳承做得好，企業才能有效延續、永續經營。黃顯華表示，寶成（9904）、鴻海（2317）、巨大（9921），還有這次參加論壇的志聖，都是他輔導上市。上市過程都相當辛苦，正如同創業第一代都是篳路藍縷、從無到有闖出一片天，惟企業永續發展，都會面臨到傳承的問題，傳承有二條路，一是傳賢、另一是傳子。

Frank表示，第一次談傳承，是在政大企家班父子同場（父親是政大企家班的學長）的場合，傳承並不是單指父親把事業傳給他而已，重點應該在於接班之後，怎麼再傳下去。志聖是協作型技術團隊，早期曾做過鞋底壓合，現在已經跨足半導體領域，期許能像百搭天王一樣，誰和志聖搭了，就能得冠軍。

Frank表示，2009年金融海嘯時回台灣，2015年擔任董事長特助，2022年接任總經理，其間志聖首度出現虧損，並連續兩年認列資產減損，累計虧10億元，後來進行五年的內部體質調整，2020年開始組G2C+ Alliance，陸續與均豪（5443）、均華（6640）、東捷（8064）結盟，後來切入半導體高階製程設備，目前已成為台積電（2330）的供應商，2023年及2025年均獲台積電頒發卓越量產支援獎座，2024年獲台積電頒的Outstanding Improvement Award，2026年獲日月光永續夥伴獎。志聖同時也榮獲2025年安永企業家獎，將代表台灣出國比賽、為國爭光。

志聖2025年營收61億元創歷史新高、今（2026）年第1季營22.62億元，年增率72.8％，也創單季歷史新高。Frank表示，傳承不能只是守成，而是要追求更高、更快、更強壯的目標；志聖經過轉型，藉由聯盟合作，選擇對的賽道、對的客戶，現在已經見到明顯的成長。

大眾投控董事長簡民智說，2005年進入大眾，2008年正式接班， 目前還不認為大眾已經轉型成功，但整理接班前、接班後的失敗經驗，供做發展參考，可以減少未來再發生相同錯誤的機率。大眾投控早先是過度多角化的集團，接班之初花很多時間在瘦身、調體質的工作；後來考量既有人力，整合成車用電子和工業電腦兩大事業。今年初，車用電子部份已認賠結束；工業電腦方面成功以攸泰之名上市。工業電腦在航海電子業務頗有斬獲，新冠疫情三年期間，年營收都衝到20億元以上；另外，也開始投入無人載具領域。

簡民智表示，傳承、轉型首重團隊，選用的團隊「要說到做到，團隊對了，選什麼題目都OK。」畢竟縱使是夕陽產業，也有人做得很成功。接班承襲的是文化，大眾有很好的企業文化，這文化來自他的父母方面。他的外公王永慶，是台灣家喻戶曉的經營之神，素以勤儉樸實著稱；在他父親這邊，他祖父簡吉，是日治時代的農民革命家、白色恐怖的犧牲者；希望能傳承祖父和外公的精神。

簡民智表示，成功的傳承不易複製，每家公司要有自己特有的傳承方式，首先找出自身的企業文化，然後把種子植入制度。而好的接班人要有一種特質，就是在等待種子萌芽、茁壯的過程，要有久蹲不會感到寂寞。

安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔表示，企業傳承可分財富傳承和股權傳承兩大面相，在家族財富傳承方面，可能面臨：家族成員健康、個人資產與企業資產混用、金融資產投資、個人債務、詐騙、婚姻失和、後代虛擲財產、喪失控制權等8大風險。而股權傳承部份，近年國內發生好幾次經營權之爭的實例，其中還可以再分內部鬩牆、外部入侵（市場派搶經營權）、內外結合跟另一派爭等模式。他呼籲應該善用「閉鎖性公司」、特別股（如複數表決權特別股、特定事項否決權特別股等）、信託+遺囑等工具，有計畫、有系統的安排，結合法律、公司治理之設計，將可以大大降低財富和股權傳承或接班可能面臨的風險。

會計 志聖 資本市場

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