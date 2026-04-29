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豐原太平洋百貨金門物產展盛大登場 搶攻母親節商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
從經典伴手禮、醇厚酒品到養生、舒緩好物，完整展現金門道地風味與物產魅力。業者提供
從經典伴手禮、醇厚酒品到養生、舒緩好物，完整展現金門道地風味與物產魅力。業者提供

齊聚金門經典美食、高粱與特色商品的「金門物產展」，29日起至5月11日在豐原太平洋百貨9樓會館熱鬧開展，搶攻母親節商機，讓民眾多了金好買的新選擇。

今天物產展一開幕就湧入搶兌免費限量100份「金門特色好禮」的民眾，也為展場帶來了搶搶滾的買氣。同時，4月29日至5月3日首五日活動期間，金選限定多款限量商品及超優惠方案任君挑選，邀請民眾把握機會，一站式購足道地金門好物。

這次的「金門物產展」，精選多款金門在地必買特色商品，詢問度破表的金門酒廠推出多款精選高粱酒，包括馬年限定版本、特殊酒品及罈裝酒，無論收藏品酩、送禮兩相宜。

另有百年手藝傳承的香Q貢糖、日曬手作金門手工麵線、人氣伴手禮牛肉乾及金門一條根系列產品，都是每年必買的人氣商品。從經典伴手禮、醇厚酒品到養生、舒緩好物，完整展現金門道地風味與物產魅力，讓民眾搭電梯、逛太平洋百貨就能感受道地金門風情。

4月30日至5月3日金門展連假特別加碼「金好康卡友禮」，當日全館累計滿1,000元，贈「金門限定隨機好禮」乙份。5月2日、5月9日下午三點到四點，特別於1樓美人魚鐘廣場舉辦金門調酒試飲，另外推出直播抽獎活動。

5月1日至5月3日於臉書粉專設有「金門物產展」指定貼文，按讚、留言、分享此篇，就有機會抽中香Q貢糖、黑蒜頭系列、一條根系列等金門特色好物，邀請民眾線上互動抽好禮，把金門特色商品帶回家。

金門展同時，全館母親節促銷更是進入白熱化階段，即日起至5月11日，推出優於同業的超高回饋滿3,500送700~卡友只要全館當日單筆滿3,500就送300元，使用台灣PAY掃碼支付成功再加碼送400元、買家電~5月7日為止推出限時滿萬送仟活動，再加上國泰世華三重好禮。

此外，持復興商圈物調券200元，當日單筆滿2,000元，物調券即可現抵300元，太平洋百貨幫大家精打細算省荷包。

而五一連假和母親節當週更推出吉利卡友禮，當日全館累計滿3,000元，5月1日至5月4日送Goodies&co.咖啡渣製地板環保清潔劑，5月8日至5月10日送「漸層質感直傘」，邀請民眾把握這波母親節限定優惠，到豐原太平洋百貨逛展尋寶、品味金門風情，購物拿好禮一次滿足。

《酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒》

「金門物產展」在豐原太平洋百貨9樓會館熱鬧開展，搶攻母親節商機。業者提供
「金門物產展」在豐原太平洋百貨9樓會館熱鬧開展，搶攻母親節商機。業者提供

金門 母親節 豐原

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