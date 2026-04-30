北車商場招標爭議延燒 微風籲剔利益衝突評委

台北車站商場重新招標，台鐵公司宣布由新光三越拿下未來廿三年經營權，現任經營者微風集團不滿審議過程充滿瑕疵，微風副總經理高銘頂昨呼籲，台鐵應重新檢視評選結果正當性，並應該剔除有利益衝突疑義的評委分數。

台鐵公司董事長鄭光遠昨說，北車商場招標案評選結果已公告，後續將按照促參法規定進行。任何廠商有異議，即日起的卅日內可提出，台鐵會按照程序回應；評委部分，都有按照程序處理。

新光三越則表示，自始至終均依相關規定辦理，感謝此案給了新光三越機會，進一步服務消費大眾，並重塑國門意象，會全力以赴；對於後續作業，尊重主管機關依程序推進，亦盼各界理性看待本案。

高銘頂昨舉行記者會，他指出，北車商場是重大公共建設標案，社會期待的不是單純的結果，而是可以被公平檢視的程序，但還沒有公告評選結果之前，連媒體都比競標廠商還早知道評選結果，洩密的內容更是鉅細靡遺甄審過程與內容，因此懷疑洩密的時間點，且洩密更可能影響評選結果，而台鐵至今也未針對調查洩密的過程與說明。

高銘頂表示，此次標案採序位法評定，最終排名僅有一分之差，任何一位甄選委員評分偏差，都將直接改寫最終勝負，但評委名單中，寰宇國際財務顧問公司總經理范雪梅與新光三越存在明顯的經濟與業務往來關係。

高銘頂表示，新光三越透過金控體系對新光人壽有實質影響力，但是范雪梅常為新光人壽提供顧問服務，與現行法規與利益迴避原則衝突，評選結果難以為大眾信任。

台鐵回應，均已在會議前充分告知甄審委員有關「民間參與公共建設甄審委員會委員須知」第六條，應即迴避事項的規定，委員也已確認知悉，台鐵於過程中均踐行相關廉政告知事項；同時，針對評選結果疑似提早被外界掌握一事，公司已啟動內部調查。

高銘頂強調，提出異議並非針對結果的情緒反應，也無意要求推翻整體標案或要求全面重新評選，但為了維護制度的公信力與公共利益，主管機關應該依法剔除該名具利益衝突疑義的委員評分，並在排除爭議後重新計算結果，唯有透過嚴謹的程序校正，才能確保評選結果公平與合法。

高銘頂也說，微風並不知道評委的分數，因此不知道剔除分數後會否改變排序，但爭的不是輸贏，而是程序的公平與爭議，但與新光三越只有一分之差，因此很有信心如果爭議評委分數剔除後，微風會是最優申請人，但若台鐵不接受微風訴求，後果由台鐵自行承受，微風會利用法律提供的救濟行為進行處置，包括行政訴訟與假處分都不排除。