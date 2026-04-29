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北車商場案／微風「一分之差」落入第二 喊重新計分

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
微風副總經理高銘頂。
微風副總經理高銘頂。

台北車站商場經營權標案爭議升溫，微風集團昨（29）日召開記者會，微風副總經理高銘頂表示，該案微風僅「一分之差」落入第二，要求剔除具利益衝突疑義的范姓評選委員並重新計算排序。

微風集團強調，若剔除爭議評委的評分，微風「有相當信心」在排除爭議評分後，可望成為最優申請人。若台鐵不予回應，將依法律程序提出進一步救濟。

微風集團經營台北車站商場近20年，將其打造為年營收上看30億元的金雞母，並以經營「輕軌餐飲」為核心，使北車成為全台指標性車站商場，合約將於2026年7月到期，初步評選結果由新光三越拿下經營權。

微風指出，此次提出異議並非針對結果的情緒反應 ，亦無意要求推翻整體標案或要求全面重新評選。為了維護制度的公信力與公共利益，主管機關應依法剔除該名具備利益衝突疑義之委員評分，並在排除爭議變因後重新計算結果。

高銘頂說，本案評選過程已出現兩大核心疑點，包括評選結果疑似提前外流，以及評選委員未落實利益迴避原則，恐影響最終結果的正當性。

首先，針對外流疑慮，微風表示，在主管機關尚未正式公告評選結果前，多家媒體已率先揭露得標資訊，引發外界對資訊外洩時點與管道的質疑。由於本案採序位法評定，最終排名結果僅有「一分之差」，任何一位甄審委員的評分偏差，都將直接改寫最終勝負 。

另外，微風質疑評選委員與泛新光體系有利益關係。高銘頂指出，新光三越透過金控體系對新光人壽具備實質影響力，而范姓甄審委員卻常為新光人壽提供顧問服務，依據現行法規與利益迴避原則，該甄審委員本應主動迴避卻仍參與評分，此結果難以令社會大眾信任。

高銘頂表示，集團原先在投標過程中未提出質疑，直到4月23日晚間媒體提前揭露得標結果，才開始進一步查證，並於隔日確認評選委員存在公正性疑慮後，立即向台鐵提出書面意見。不過，台鐵尚未就相關疑問進行釐清，即決定隔日公告得標結果，令微風感到遺憾。

微風 新光三越 微風集團

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