北車商場案／台鐵：按促參法規進行

台鐵公司公告台北車站商場由新光三越得標，取得「15+8」年經營權。不過因先前得標名單提前外流，僅以1分之差排名第二的微風廣場提出異議。對此，台鐵董事長鄭光遠昨（29）日表示，北車商場案已公告，後續將按促參法規定進行。

北車商場被視為「金雞母」，公告以來吸引九家業者競逐，其中八家符合資格，進入評選，台鐵公告由新光三越得標，但微風廣場以評審結果提前「爆雷」、評審委員利益迴避爭議為由，向台鐵提出異議。

鄭光遠昨日出席活動時受訪，首度回應北車商場招商爭議。他表示，北車商場招商案共九家廠商參與，每家都很優秀，也非常感謝業者帶來很有創意的計畫案；同時感謝現任商場經營者微風，過去十餘年來與台鐵攜手合作、經營，已展現成績，並奠定一定基礎。鄭光遠說，北車商場招商案已公告結果，後續將按照促參法規定招標程序進行。

針對微風認為評委有違反利益迴避之虞等爭議，鄭光遠說，任何廠商有異議，昨日起可向台鐵提出，台鐵會按照程序回應；評委部分，都有按照程序處理。

台鐵昨日表示，公司在此案過程中均踐行相關廉政告知事項，同時針對評選結果疑似提早被外界掌握一事，已啟動內部調查。