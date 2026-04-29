日勝生拿下高雄R17站A5街廓公辦都更案 鎖定台積及供應鏈員工安家

台積電在高雄將興建六座廠，南科管理局為供應台積電供應鏈及AI產業商辦及住宿需求，委由高市府在捷運R17世運站A5街廓推動公辦都更案，由上市公司「日勝生」獲選最優申請人，預計投資88.5億元，興建3棟建築，含618間企業宿舍，全案可望今年11月底動工，2030年完工。

日勝生今天與高雄市政府完成簽約，副市長林欽榮說，台積電在楠梓產業園區將興建六個先進製程廠，每廠以1500人估算，未來約近1萬名員工進住；供應商也會與晶圓廠形成聚落，帶動商辦及住宿需求。

日勝生董事長林榮顯強調，此案以TOD導向推動，結合交通、產業，滿足半導體與AI產業的研發營運人才環境，日勝生以實際行動支持台積電等高科技產業進入高雄發展。南科管理局長鄭秀絨說，租屋的房客都已找到，此案絕對「只賺不虧」。

捷運R17站A5街廓面積約4200坪，日勝生規畫興建1棟3樓商業設施、1棟地上21樓產業辦公室、1棟18樓企業安家宅，其中包含618間企業宿舍，提供7至32坪多元戶型，將交由高市府營運，出租給台積電及相關供應商員工居住，並設置健身房、閱覽室及共享生活設施。

高市捷運局吳嘉昌表示，基地內並有1.7萬坪A級商辦、600坪地板可載重1.5噸的實驗室，並引進餐飲與零售機能，另透過天橋直接連通R17世運站，以利台積電及供應商員工快速抵達工作場域。捷運局指出，為配合台積電量產，A5公辦都更案簽約後將加速開發，預計今年10月底取得建照、11月底動工，2030年底完工。

捷運R17世運站A5公辦都更案，今午在高雄市政府簽約。記者王昭月／攝影

高捷R17站A5街廓公辦都更案由日勝生為最優申請人。示意圖／高雄市捷運局提供

捷運R17世運站A5公辦都更案簽約，右五為副市長林欽榮，左四為南科管理局長鄭秀絨、左三為日勝生董事長林榮顯。記者王昭月／攝影