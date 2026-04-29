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南亞揪自動化大廠 拚電力基建

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

南亞（1303）與全球工業自動化與數位轉型領導品牌洛克威爾自動化、及曉暘電能科技昨（29）日共同宣布，簽署三方產品合作意向書（MOU），攜手推動關鍵電力基礎設施的轉型升級。

根據協議，雙方首波應用將落腳於台塑企業麥寮廠區特定專案，未來擴大落地AI 資料中心、半導體供應鏈、石化、醫療等多元產業。

透過本次合作，南亞將於其智慧配電盤解決方案中，結合洛克威爾自動化智能模組化配電系統、Rockii Master 軟體及智慧馬達組合，由曉暘電能進行系統整合，以強化電力基礎設施之安全與聯網能力。南亞未來在智慧配電盤業績將推升三至五倍。

洛克威爾自動化台灣區總經理譚世宏表示，很榮幸能與南亞及曉暘電能攜手合作，藉由整合軟硬體技術與在地服務，加速智慧電力解決方案落地，協助企業建構更安全、永續且具韌性的關鍵基礎設施。

南亞協理陳漢津表示，南亞預期未來在智慧配電盤業績將推升3至5倍，並持續拓展應用版圖至 AI 資料中心、半導體、電子、醫療等關鍵產業及海外市場，開創更具成長性的發展動能。

半導體 南亞 MOU

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