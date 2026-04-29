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南亞大投資！五年124億 台塑深耕醫療、半導體等領域

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台塑四寶營業報告書全數出爐。 聯合報系資料照
台塑四寶營業報告書全數出爐。 聯合報系資料照

台塑四寶營業報告書全數出爐，台塑（1301）表示，今年在石化產業基礎上，將持續朝電子、半導體、低碳綠能及醫療生技等新興產業創新發展；南亞持續推動「轉型升級」並在今後未來五年內，陸續投資124億元，在新興產業創造年產值426億元。

台塑集團將自5月下旬陸續召開股東會，繼台化、台塑化之後，台塑及南亞也在近日公布營業報告書，並作上述表示。

台塑、南亞營業報告書重點
台塑、南亞營業報告書重點

台塑表示，今年全球經濟成長動能將逐步回升，不過包括美國關稅政策、主要經濟體貨幣政策走向、中國大陸刺激經濟政策是否落實、地緣政治風險及氣候變遷等因素，都將影響國際經貿情勢、能源價格波動與通膨走勢。

台塑指出，全球乙、丙烯市場繼續呈「供過於求」趨勢，最主要是來自中國大陸的產能持續擴充，造成產能過剩壓力持續外溢，石化業仍面臨低成長挑戰。今年公司將持續控管資本支出、靈活運用原料採購策略，彈性調整產線開停工。同時要持續優化並開發高值化及差異化產品，並依電子、半導體、低碳綠能及醫療生技等高階應用與新興產業持續發展。

針對2026年展望，南亞強調，目前有42案「轉型案」進行中，規劃在2030年以前陸續投資124億元，預估可創造年產值426億元。未來將繼續深耕三大領域。首先是發展醫療材料新事業，計劃投入21項產品開發，初期將以減白血袋、細胞培養袋、真空採血管以及高階手術用抗沾黏膜等四項為核心，建立南亞醫材品牌，再擴充其他項目。

其次是投入半導體用材料，計劃投入六項產品開發，包括半導體製程用薄膜、預電子級雙氧水、電子級CO2、氟系塑膠管材等多項產品。

第三是打造全面電力解決方案的新事業，南亞除了既有配電產品外，也與國外公司合作，朝特高壓輸電設備發展，以及爭取強化電網韌性計劃等工程。

美國 中國大陸 台化

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