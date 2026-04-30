需求強勁 航商5月漲運價

美伊戰事延燒，市場高度關注貨櫃輪市場變化。陽明 （2609）董事長蔡豐明昨（29）日證實，全球貨量加速復甦，5月需求強勁，又因貨櫃輪市場提前步入旺季，加上高油價，5月起各大航商將再度調漲運價，以反映成本上揚。

油價飆漲、貨櫃輪因美伊戰爭供給減少、旺季提前報到，三大因素加持，長榮、陽明等貨櫃輪業者都直言，高油價時代應該很難再見到低運價。

另外，美伊戰爭導致近1.5%運力受困荷莫茲海峽，船班靠港混亂，已造成許多港口塞港，市場供、需吃緊，勢必調漲運價反映成本上升壓力。

全球航商跟客戶對運價看法陷入拉鋸戰，貨櫃海運運價指數（SCFI）近期盤整，指數連兩周微幅修正；然而物流業界認為，現在是因為貨量不多，無法感受到市場需求強勁，5月貨量只要增加，供、需吃緊立即呈現，運價會立即上衝，而且上漲幅度會很大。

至於長約簽訂情況，海運業5月進入密集談判期，迄今為止北美線長約換約情況都比去年高，可以肯定今年長榮、陽明及萬海業績不會太差。