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貨櫃三雄七船困在荷莫茲 業者請政府幫幫忙

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台北市輪船公會昨（29）日舉行會員大會，美伊戰爭導致海運業者船舶受困荷莫茲海峽成為焦點，其中長榮（2603）、陽明及萬海三家業者約七艘船舶滯留該處，航運業者同聲呼告「請政府幫幫忙」。

對於台灣船舶受困荷莫茲海峽，陽明董事長蔡豐明提出，請公會建議政府，派員與伊朗官方接觸，同意受困荷莫茲海峽船舶駛離。同時為長榮海運董事長暨北市輪船公會理事長張衍義也表示，公會將盡快派員跟政府接觸提出建議。

中東戰事爆發，陽明估計波斯灣受影響貨櫃輪達140艘、影響運力約50萬TEU，若以市場總運力3,300萬TEU計算，占比約1.5%。根據國際間訊息，船舶只要獲得伊朗通行許可，保險公司就願意承保，船舶就可以駛離。

張衍義表示，公會將盡快派員跟交通部接觸，提出航運業界目前遇到的難題，期望政府能協助國內航商，讓受困船舶即早駛離荷莫茲海峽。

美伊戰爭 萬海 長榮

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