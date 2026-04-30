貨櫃三雄七船困在荷莫茲 業者請政府幫幫忙

在《永續經濟活動認定參考指引》逐步完善的同時，對於企業永續參與的認知將不再僅聚焦於自身營運是否符合特定技術篩選標準，隨著「賦能（Enabling）」概念的引入，凡能透過產品、技術或服務協助他方達成減碳

2026-04-30 01:34