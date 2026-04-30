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台灣大：科技電信航母 就位
台灣大哥大（3045）總經理林之晨昨（29）日表示，在AI驅動下，台灣大「科技電信航母」已全面就緒，旗下Telco（電信本業）、Telco+（企業事業）、Telco+Tech（科技電信事業）三大引擎將加速成長，進入黃金十年，加速朝區域級科技電信公司邁進，迎接下一波由企業升級需求所帶動的爆發性成長。
林之晨更喊出，2030年企業事業營收要突破千億水準，三大引擎同步成長，屆時台灣大合併營收可望來到3,500億元至4,000億元水準，其中科技電信事業占營收一半，企業及電信本業貢獻營收約各25%。
台灣大去年每股純益4.77元，創七年新高，預估2026年營收可望成長5%至7%。法人推估，約為2,087億元至2,126.7億元。
今年第1季每股純益1.37元，拿下電信每股獲利王。全年是否拿下獲利王寶座，林之晨表示，台灣大董事長蔡明忠曾在股東會回應股東拚三年重返獲利王。
林之晨表示，台灣大三大引擎打造以生態系為核心的整體作戰編制，並串聯AI、共享移動、電商與金融科技、內容及永續服務等五大轉投資艦隊，擴大垂直領域的市場覆蓋與協同效應；藉由台灣大虛擬資產交易所TWEX、電信金融及品牌電商等新科技事業，將用戶、通路與數據能力轉化為可規模化的新營收來源，為台灣大迎向下一個黃金十年，打造更強勁的成長動能。
強化企業事業布局，台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，提供行動、固網等電信基礎與數位韌性服務，更輸出企業在AI時代最需要的「升級能力」，聚焦 AI、ICT、資安與ESG四大利基，鎖定製造、金融等四大產業，走出成長曲線。
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