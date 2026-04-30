智慧經營／昕力資訊董事長姚勝富： AI應用 掀創造力革命

資訊服務廠昕力資訊（7781）成功結盟群聯搭上這波AI落地應用浪潮，且最快下半年就可望展現合作效益，當中最大關鍵在於，昕力資董事長姚勝富在數年前就看準AI未來趨勢，他更指出，未來AI關鍵就是要釋放更多勞動力，讓人類能再度掀起新世代的創造力革命。

軟硬整合 聯盟成軍

AI世代全面到來，全球各大雲端服務大廠（CSP）都在鎖定這波商機，國內資訊服務廠自然也沒放過市場大餅。其中，昕力資與記憶體控制IC及模組大廠群聯展開合作，讓昕力資得以快速跨入即將到來的AI落地應用浪潮。

做為公司的領導者，姚勝富看準AI市場崛起，在今年獲得群聯執行長潘健成本人入股，並在3月與群聯合作發起AISO主權AI產業聯盟，當中具備12家軟硬體公司，顯示姚勝富對於昕力資未來在AI布局的願景深遠。

談起未來AI應用趨勢，姚勝富指出，未來AI最重要的意義在於，替人類帶來新一波產業革命，並釋放出更多勞動力，讓人類能進行更多具備創造力的工作，如此才能再次推動人類社會向前大幅邁進。

先前市場上有許多聲音在擔憂，AI世代到來後，將會有許多現有工作職缺被AI取代，引發更多失業。不過，姚勝富認為，就好比18世紀工業的革命一般，當時的工廠工人雖然因此失業，不過具備更高技術、創造的能力的工作也隨之產生，AI技術的到來就像新世代的工業革命，應去思考未來AI應用無法被人取代的商機。

事實上，姚勝富電子工程背景相當豐厚，過去更曾是某程式開發論壇的最大版主，現有高層經營團隊也是姚勝富過去在論壇共事的夥伴，他對於軟體程式開發並不陌生，甚至可說相當熟稔，在面對AI世代到來，姚勝富也具備獨到見解。

據了解，昕力資歷經多次轉型，且從過去專案外包一路到現在的自有產品線，姚勝富都參與其中。他談起創業史，認為昕力資是台灣少數純自製軟體的開發公司，唯有具備自有技術，才能獲得客戶青睞。

流程對接 全球布局

姚勝富表示，企業AI應用的關鍵瓶頸在於「企業端導入」，市場不缺AI技術，真正困難的是將AI能力對接到企業實際流程，同時兼顧資料治理與資安合規要求。這也是昕力資為何希望整合多家產業夥伴共同成立 AISO聯盟，建立軟硬整合平台，以完整生態系，滿足金融、醫療、公部門等高價值產業之需求。

姚勝富對於昕力資公司營運更不僅限於此，更將目光放在企業自有的主權AI上，且未來更規劃從台灣走到全世界。他強調，主權AI需求不僅限於台灣市場，全球企業對此均有高度需求，昕力資將以AISO聯盟作為對外拓展的平台，結合夥伴通路與在地交付能力，推進海外市場布局。