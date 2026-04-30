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ESG最前線／擺脫高碳包袱 石化業重塑競爭力

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

在全球供應鏈加速重組與淨零碳排目標逐步落地的背景下，台灣石化產業正面臨前所未有的轉型壓力。過去以規模化生產與成本效率為主的競爭模式，已逐漸被環境、社會與公司治理（ESG）表現所取代。

對石化業而言，這不僅是形象工程，更直接關係到國際客戶訂單、資本市場評價以及長期營運的可持續性。

從環境面來看，石化產業的核心挑戰在於高碳排與高能耗。近年來，業者已逐步導入能源管理系統與製程優化技術，透過即時監控與數據分析降低單位產品的能源消耗。例如，有些工廠利用AI模型預測設備運轉效率，提前調整操作參數，讓原本仰賴經驗的操作轉為數據驅動。

這樣的改變就像從手動駕駛升級為自動導航，不僅更精準，也能持續優化。另一方面，原料替代與循環經濟的導入，也逐漸成為關鍵策略，例如發展再生塑料、導入碳捕捉與再利用技術，讓碳排不再只是成本，而是可管理的資源。

在社會面，石化產業長期以來承受較高的風險與外界關注，尤其在職業安全與環境影響方面。隨著ESG要求提升，企業開始重新檢視內部管理機制，將安全文化從「符合法規」提升為「主動預防」。例如透過數位化系統整合工安巡檢、化學品管理與異常通報，使第一線人員能即時掌握風險狀況。這種轉變不只是工具的升級，更是思維的轉型——從事後補救轉為事前預防。此外，與地方社區的溝通也逐漸制度化，透過資訊透明與定期交流，降低對立關係，建立長期信任。

公司治理面則是另一個影響深遠的環節。隨著投資人愈來愈重視ESG揭露品質，石化業開始強化內部治理架構，包括設立永續發展委員會、將ESG績效納入高階主管考核，以及建立更完整的風險管理機制。過去企業可能將ESG視為附加項目，但如今已逐步內嵌於決策流程之中。例如在投資新產線或擴建產能時，不再只評估財務回報，也同步納入碳排成本與未來法規風險，讓決策更具前瞻性。

然而，轉型並非一蹴可幾。石化產業的設備投資金額龐大、更新周期長，使得全面汰換高碳設備並不現實。因此，短期內更可行的策略，是透過數位化與管理優化來提升效率，逐步降低排放強度。同時，政府政策與國際規範的明確性，也將影響企業轉型速度。當碳費、碳關稅與揭露標準逐漸明朗，企業才更容易進行長期規劃與投資。

整體而言，台灣石化產業在ESG領域的改善，正從被動回應轉向主動布局。這條路雖然充滿挑戰，但也蘊含機會。當企業能將ESG內化為競爭力，不僅有助於提升國際市場的信任度，也可能在新材料、循環經濟等領域開創新的成長曲線。未來的關鍵，不在於是否轉型，而在於誰能更快、更有效率地完成轉型，並在過程中建立可持續的價值。

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