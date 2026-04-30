連鎖效應／兩岸便利店各擅勝場

台灣連鎖企業唯一萬店規模的業者統一超商（2912）已實現了雙萬店規模。主體公司統一超商2025年底台灣店數達7,248店，加上轉投資菲律賓店數4,491店，合計11,739店，其集團總店數則來到13,866店，雙雙突破萬店規模。而其在台灣經營總店數為9,375店，未來兩年可望達成第三個萬店規模目標。

統一超除了是實體零售霸主之外，在餐飲和電商的影響力也不容小覷，鮮食銷售占比突破25%，亦即新台幣550億的營業規模，超過任何單一的餐飲品牌，店中店品牌CITYCAFE去年營業額近新台幣200億元，是路易莎咖啡的6.8倍。

電商營運以服務涉入，賣貨便、交貨便自營物流平台包裹件數量占比逾四成，五年成長四倍，寄取件量排名均列全台第一，成長率維持雙位數。

據中國連鎖經營協會最新發布的《中國便利店百強》統計，截至2025年底，前100名品牌的總店數達到20.8萬家，比之上一年增加約1.1萬店（5.6%）。擁有1,000家以上門店的連鎖品牌有38個，與去年持平。

其中，排名前三的品牌，分別是崑崙好客19,814店（年增114店）、易捷28,689家（年增54店）、美宜佳（年增2,204家），總店數達40,147家。店數看似數倍於台灣的連鎖便利店品牌，但其排名第一的美宜佳，年度營收人民幣558億，幾與台灣的便利店龍頭7-Eleven本體營收新台幣2,200億元比肩，而統一超合併營收則達新台幣3,507億元。

深入探索，台灣7-Eleven和大陸美宜佳的單店經營模式有著本質上的不同：

一、投資體量不同：複合餐飲和服務的7-Eleven，門市營業面積從35坪提升到45坪，約為美宜佳的三倍大，開店總投資超過新台幣350萬，而美宜佳靠著小店型（15坪）約70萬新台幣的投資，吸引了更多上班族小資創業投入。

二、加盟者回收期差異：台灣7-Eleven開兩店以上的複式加盟商占比近五成，單店回收期為24至36個月，但美宜佳的加盟創業者仍以單店為主，被平均12至18個月即可回本吸引，做為就業替代型的創業，靠著降低加盟者的回收風險，美宜佳做到了「以小搏大」。

三、基建深度與廣度布局：台灣7-Eleven正全面投資升級北中南物流基礎建設，北部航空城物流園區預計2029年啟用；中部台中港分二期預計先後在2026和2029年啟用；南部新市園區已於2025年啟用，本土物流量能擴充1.5至二倍，對外可承接第三方物流業務。

而美宜佳全大陸建有37個物流中心，覆蓋1,100多個城鎮，日配送量超過500噸，物流基建前者朝深度、後者朝廣度布局。

同樣開便利店，兩岸便利店的營運模式大相逕庭，在台灣裝修升級與複合鮮食是衝高營收的不二法門，但在大陸許多日系便利店正泥足深陷，就是裝修和鮮食帶來的硬傷，裝潢提高了投資；鮮食則帶來了損耗。

一方水土養一方人，經營模式也要落地生根才行，因地制宜才能行遍天下。