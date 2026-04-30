友善環境 創造卓越／企業賦能 驅動永續生態圈

在《永續經濟活動認定參考指引》逐步完善的同時，對於企業永續參與的認知將不再僅聚焦於自身營運是否符合特定技術篩選標準，隨著「賦能（Enabling）」概念的引入，凡能透過產品、技術或服務協助他方達成減碳與環境目標者，同樣可視為間接推動永續轉型的重要貢獻。

換言之，當企業的產品或服務尚未被納入永續經濟活動範疇時，若能透過其產品或服務支持或促進永續目標的達成，也能對淨零轉型與永續發展產生實質貢獻。

這樣的延伸效應，使永續經濟活動的影響力突破單一產業界線，透過上下游協作與技術滲透，逐步形成跨產業的低碳技術生態，不僅為企業開啟新的永續競爭契機，也為資本市場提供新的永續商機。

因此，金融機構在評估投資標的時，也應將此類間接參與永續經濟活動的企業納入考量。特別是當企業的產品或技術對《永續經濟活動認定參考指引》所列的支持型經濟活動具有推動助力時，例如設計高能源轉換效率的核心零組件、促進綠電整合入電網的半導體控制系統，或支持能源管理與數據監測的關鍵晶片。

此類企業雖非直接從事永續經濟活動，但其技術應用與產品價值鏈對整體永續轉型具實質支撐效果，值得金融市場與政策端持續關注。

以半導體產業在再生能源領域的應用為例，碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN）等化合物半導體材料所構成的新一代功率半導體，具備高效率與低能耗特性，為推動再生能源發展與能源轉型的核心技術。此類元件能快速且精準地控制高電流與高電壓，大幅提升電力轉換與控制系統的效率，減少能耗損失，實現更穩定且智慧化的電網管理。

許多企業已投入功率半導體元件設計與製程開發，部分產品可應用於太陽能逆變器、風電控制與儲能設備等領域，於能源轉換與電力管理中扮演關鍵角色。這些企業雖非直接從事再生能源開發，但其技術已實質支持再生能源與智慧電網等永續經濟活動的推動，為低碳轉型產業價值鏈的重要支撐力量。

從永續金融的角度觀之，金融機構如何辨識並評估此類對永續經濟活動具間接貢獻產業的永續價值，不僅關乎資金能否有效導入有助於減碳與能源轉型的關鍵技術領域，更意味著投資者能否在永續浪潮中掌握新興永續商機，讓資金成為推動淨零轉型的核心動能。

隨著國際永續準則委員會（ISSB）發布《IFRS S1》與 《IFRS S2》準則，全球企業的永續資訊揭露透明度與可比性將大幅提升。

對上市櫃公司而言，IFRS永續揭露不僅是法遵工作，其編製流程也可作為企業經營管理階層判斷中長期淨零轉型經濟下商機所在，進而制定整合營運、價值鏈與商業模式的轉型策略，並爭取在資本市場能見度。因此，ISSB是驅動永續金融實踐的關鍵基礎。促使企業以更高透明度溝通其轉型方向與永續商機。

對金融機構而言，ISSB的揭露價值包括掌握風險與發掘機會。透過企業揭露的轉型策略、碳排路徑、能源使用與技術應用，金融機構得以觀察企業在低碳經濟中的直接或間接參與程度，進一步辨識其潛在的永續商機。

在責任投資實務上，金融機構可將「低碳經濟參與度」納入ESG整合評估的一環，將企業的永續參與深度與成長潛力一併納入考量，這不僅有助於資金流向真正具長期競爭力與合理報酬的標的，也能促進金融市場對企業永續表現的正向誘因。