運彩公會捐贈台中長安國小1,800顆羽球 小選手開心笑了

台中市長安國小羽球隊成立12年，即便克難練球仍戰績輝煌，立委廖偉翔在得知基層球隊資源匱乏、練習球打到羽毛炸裂仍堅持訓練後，隨即牽線中華民國運彩公會理事長何昱奇，於29日大手筆捐贈1,800顆高品質羽球，用實質資源力挺孩子們的奪冠之路。

羽球運動在台灣蔚為風潮，但在基層國小校園中，羽球高昂的消耗成本卻成為小選手追夢的沉重負擔。

何昱奇指出，運彩公會始終秉持著「取之於運動、用之於運動」的精神，聽聞教練需去球場「撿球」維持訓練，感到既佩服又不捨。

何昱奇更語重心長地呼籲：「民間的力量畢竟有限，希望政府能正視羽球價格高漲、羽球荒的問題，我已經將磚拋出去很多塊了，卻一直等不到政府的『玉』接續。」他期盼這次的捐贈，能真的喚起公部門對基層運動「物資荒」的重視。

長安國小羽球隊中，最受矚目的莫過於雙胞胎主力吳碩耘與吳碩恒。這對搭檔從一年級起並肩作戰至今已六年，在球場上展現驚人默契，曾多次在市長杯、總太杯等賽事摘下佳績。

然而，在榮耀背後，這對雙胞胎坦言，基層經費拮据，平時練習球往往打到羽毛「開花」、球頭鬆動仍得省著用，極差的穩定度嚴重影響擊球手感。

今日當大批嶄新羽球運抵校園時，這對雙胞胎選手興奮之情溢於言表，眼神中閃爍著喜悅與感激，直呼：「真的太開心了！我們會珍惜這批球，用新球好好練習，拿下更好成績。」

教練廖宜信表示，羽球屬高消耗品，隨著物價上漲，對學校與家長而言是筆不小開銷。為了不中斷訓練，教練團甚至曾到校外球館「打工換球」，藉由整理環境換取球友淘汰的舊球，更不惜自掏腰包買新球，只為守住孩子們變強的渴望。

廖偉翔在走訪校園得知此現況後深受觸動，認為「工欲善其事，必先利其器」，不該讓優秀人才在資源殘缺的環境下磨練，因而迅速促成此次公益美事。今天並特別託市議員黃馨慧代表出席贈球，黃馨慧也特別下場跟小選手來一場友誼賽。

長安國小校長李宏仁對於這份「及時雨」表達由衷感謝，強調在缺乏體育班經費補助的情況下，廖偉翔委員與運彩公會的慷慨解囊，不僅充實了器材庫，更給予孩子極大的心理鼓舞。有了這1,800顆高品質羽球的支持，長安國小的羽球健兒們將能以最佳狀態揮拍追夢，繼續為學校、為台中市爭取最高榮譽。