「設計進化學苑」啟用 悍家居打造軟裝產業Al升級引擎

打造軟裝產業Al升級引擎！深耕台中傢俱與室內設計產業近十年的悍家居集團29日正式宣布，其籌備多時的美學孵化基地-「設計進化學苑(Innodesign Academy,INNDA)」在台中落成啟用。

創辦人韓介仁（Jerry）表示，這座全新場域不僅是一個展示空間，更是專為「追求生活品質者」與「專業美學工作者」打造的進化平台，象徵著台灣軟裝產業邁入效率與美感並進的新時代。

設計進化學苑的誕生，源自於對產業現狀的深刻反思。韓介仁說，過去團隊服務Porsche、BMW等高端品牌，深刻體會到市場對「家的想像」正快速轉變，然而設計師卻長期被埋沒在繁瑣的採購溝通、不透明的價格機制以及枯燥的報價往返中。

為了突破現狀，學苑整合了在地設計師、選品顧問與美學職人，建立跨領域共創平台。韓介仁強調：「我們從來不想停在原地。」設計進化學苑不只是優化服務，更是要重新定義產業價值，讓每一位嚮往美好生活的人，都能在此找到支持與答案。

針對軟裝設計師最耗時的「選品」流程，學苑同步推出了產業首創的AI數位工具-「悍境平台（HAN LINK）」。這套系統將悍家居多年累積超過2萬筆的軟裝資料，轉化為直覺式的智慧系統，透過圖像辨識與語意分析，讓設計師能在極短時間內完成選品與報價。

韓介仁坦言，傳統經營模式面臨人力成本(業務開發)、場租壓力(1,300坪空間的高額租金)以及重資本(龐大的庫存與裝修成本)的三重挑戰。而「悍境平台」正是要透過AI技術，將這「三重資本」轉化為「輕資本」經營，讓 AI處理繁瑣細節，讓人專注於創造生活的溫度與價值。

韓介仁更進一步揭露了平台的運作邏輯。他指出，傳統傢俱產業若要支撐龐大的實體開銷，往往必須墊高售價，但「設計進化學苑」透過 AI系統的大數據協作，能有效降低營運成本並產生精準的報價單。

為了慶祝開幕並實質回饋市場，學苑宣布「悍境平台」全面開放免訂閱費使用，且在開幕期間，只要透過該系統完成報價與下單，即可享有8折甚至低至7折的實質回饋。韓介仁表示，這並非為了削價競爭，而是希望透過創造大量的成交數據與現金流，打破傳統高毛利卻低效率的僵局，建立一個互信共榮的產業生態。

在科技快速演進的時代，設計進化學苑更扮演著「美感教育平台」的角色。韓介仁認為，在 AI時代，人類未來必須學習兩件事：一是「邏輯」，二是「品味」；AI可以協助判斷與選品，但真正的美感判讀力仍來自人類的感知。

因此，學苑透過空間策展、跨領域交流與價值 8萬8,000元的「八大領域全感官質感鑑定認證」實戰課程，打造一個持續培養感官敏銳度的環境。未來，這裡將提供涵蓋品茶、品酒、攝影、烹飪等多方位的品味教育，讓美感不再只是模糊的直覺，而是具備邏輯與專業能力的表現。

今天的開幕啟用典禮，吸引超過300位建築設計領袖、企業家參與，並特別邀請夏利設計創辦人許盛鑫老師分享美學進化趨勢，以及工業設計教父謝榮雅老師共同見證。

設計進化學苑以「生活美學、全民軟裝、助人成交、公益為善」為四大戰略宗旨，並提出：「幫你創業，送你行銷」的價值主張，將合夥人的資源轉化為行銷資產，協助設計師與產業夥伴放大專業價值。

以台中為起點，設計進化學苑象徵著悍家居集團正式邁向「數位美學賦能平台」。韓介仁強調：「因為熱愛，所以進化沒有終點。」在AI 與設計融合的未來，學苑將持續透過數據、科技與教育的整合，協助產業夥伴奪回時間，讓創意回歸靈魂，引領台灣美學產業走向下一個輝煌十年。

悍家居集團創辦人韓介仁主持「設計進化學苑(INNDA)」落成啟用。業者／提供

夏利設計創辦人許盛鑫老師，分享美學進化趨勢。業者／提供