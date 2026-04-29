「垂直森林鼻祖」 WOHA創辦人黃文森台中開講 定義未來建築格局

台中市建築經營協會4月份大師講座，29日重磅邀請享譽全球的新加坡WOHA建築事務所創辦人黃文森（Wong Mun Summ），為台灣建築業界揭示如何透過系統性思維打造與環境共生的永續地標，引領中部建築接軌國際設計浪潮。

黃文森強調，建築不應只是冷冰冰的量體，而必須轉化為積極、具生產力的「系統」，讓建築與城市的社會、生態、經濟脈絡無縫接合。WOHA由黃文森於1994年創立，是當代公認最能體現親自然建築（Biophilic Architecture）的事務所。

黃文森現任新加坡國立大學建築系實踐教授，暨綜合永續設計碩士工作室聯合計畫主任，同時擔任澳洲新南威爾斯大學塞德勒講席教授，並為李光耀世界城市獎提名委員會委員及新加坡設計理事會設計顧問委員會成員。

本次講座主題「Form Follows Systems」挑戰傳統建築美學。黃文森深入剖析WOHA的核心「系統方法（Systems Approach）」，主張每項專案都是更大規模社會、環境與經濟系統的一環。

他強調，透過優化建築內部的運作系統，能創造出具備強韌生命力、促進社群交流、維護自然生態、兼具親自然美感與高度彈性的活場域，並進一步活化生態系統服務功能，為城市與環境建立整體韌性，在氣候變遷的挑戰下，這種具備韌性的設計策略，正為全球城市提供關鍵解方。

WOHA獨特的設計理念已在台灣落地生根，北中兩地各有指標作品，讓大眾得以近距離感受國際大師的建築魅力。

其中，台北的作品為華固天鑄（Sky Garden），該案位於台北市士林區天母東路8號，樓高38層、凌空153米，以大量豐富綠化著稱，不但有助阻隔日曬，更為內部空間營造出流動的自然光線，讓建築自然融入在地環境，成為市中心調節環境氣候的都市綠肺。

台中的作品則為磐鈺雲華（Sky Green），基地位於台中市南屯區公益路和大墩路口，樓高104.4公尺，地上26層，以265株喬木採垂直綠化覆蓋方式提供遮蔭並裝飾外觀，屋頂綠化與高層露天平台可降低建築熱度並淨化空氣。

值得一提的是，該案歷經七年從土地整合、設計規劃到施工營建，是台中首座由WOHA全面參與設計的作品，也間接促成台中市宜居建築設置辦法的成立。

台中市建築經營協會理事長紀樹能說，WOHA的作品不僅是視覺上的震撼，更具備實務上的環境永續價值，對正致力於低碳城市轉型的台中建築業者來說，黃文森大師的觀點，是極具參考價值的戰略指南。

本次講座由台中市建築經營協會主辦，並邀請台中建築新世代委員會、台中市大台中不動產建築開發公會、台中市不動產代銷經紀公會、台中市建築品管協會聯合主辦，逢甲大學擔任協辦單位。