連鎖業拚服務升級！TCFA認證80強出列 新光三越、全聯、超商雙雄全上榜

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）推動的第三屆「服務金賞認證」，共有80家企業通過國際專業評鑑，29日由經濟部商業發展署署長蘇文玲頒發證書予通過評核之企業，各行業知名品牌例如新光三越、秀泰影城、摩斯漢堡、饗樂餐飲、全家、統一超商、環球購物中心、信義房屋、全聯、美廉社、王品牛排、新東陽、屈臣氏、曼都、麥當勞、杏一醫療用品、天仁等都持續精進服務品質，並以實際行動提升消費者整體生活體驗。

台灣連鎖暨加盟協會率先各界接軌國際專業標準，大規模推動連鎖加盟業服務評鑑，歷經八年帶動台灣連鎖業服務品質由現場執行層面深化為企業文化與品牌價值的一部分，領導品牌都以提高顧客忠誠度為升級目標。

TCFA自2018年推動「點亮服務計畫」，透過大規模門市抽樣查核與專業服務品質報告，協助企業檢視服務現場、掌握顧客需求並持續優化。歷經五年推動，服務品質由現場執行層面，深化為企業文化與品牌價值的一部分。2023年協會正式推出「TCFA服務金賞認證」，導入國際標準，結合第三方專業機構進行神秘訪客抽樣評核，從「服務款待力」、「基礎運營力」、「賣場力」、「銷售力」及「團隊服務力」五大面向，全面檢視品牌現場表現與服務品質。

此次執行大規模抽評時間為2025年10月至12月，第三屆共有80家企業通過評核，取得象徵服務品質與顧客認同的認證標章。台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡表示，「服務金賞認證」已逐步建立產業服務標準，持續引導各行各業從顧客視角重新檢視服務流程與現場體驗。通過認證的企業，展現出對服務品質的高度重視，並以穩定的服務表現回應顧客需求，體現台灣連鎖產業在服務價值上的持續精進。

服務競爭已由基本標準走向體驗深度，「接待深度」成為影響門市競爭力的重要關鍵。TCFA指出，企業透過強化顧客需求洞察與互動品質，並持續優化顧客關係經營與回訪機制，有助提升顧客黏著度，進一步推進再訪與購買意願，也反映服務價值正由流程標準走向以顧客感受為核心的體驗設計。在AI與多元服務場景發展下，服務的角色正持續轉變。其價值不在於形式，而在於能否在顧客心中留下持續被選擇的理由，並轉化為品牌長期競爭力。

TCFA表示，「服務金賞認證」強調以顧客視角為核心，並非單純檢視既有SOP，而是依不同業態設計評核機制，引導企業從服務細節出發，強化顧客體驗。未來將持續透過專業評核機制，帶動各產業共同提升服務價值，與國際標準接軌，展現台灣連鎖品牌的專業實力與競爭優勢。