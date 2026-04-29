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通力電梯與TKE宣布合併 打造全球電梯與手扶梯產業領航者

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
通力總裁兼執行長Philippe Delorme。圖／通力提供
通力總裁兼執行長Philippe Delorme。圖／通力提供

全球電梯產業領導品牌通力電梯（KONE Corporation）與 TKE（TK Elevator）今天共同宣布，通力已與Advent和 Cinven領導的財團達成協議，將以現金與股票交易方式進行合併。此項交易將TKE的企業價值估算為294億歐元。此項交易尚需經過相關監管機構及通力股東會的批准，預計最快於明年第二季完成 。

通力指出，這項橫跨產業的重大交易，結合兩家在全球市場極具競爭力的企業。雙方在地理區域與創新平台上具有高度互補性 。合併後的新集團將具備均衡的全球版圖、領先的電梯保養維修與汰舊換新能力，並擁有更多資源來加速開發數位化服務與新一代解決方案 。

此次合作將使新集團更有能力滿足客戶對於安全、永續且具數據驅動能力的城市垂直運輸解決方案日益增長的需求 。

通力表示，對客戶而言，雙方合併將帶來更快的技術創新、更優質的安裝與維修服務，並能更有效地為全球老化嚴重的電梯設施提供安全且永續的更新服務 。在企業文化方面，通力與TKE均以「以人為本」、信任與員工參與為核心價值，雙方在客戶服務與卓越營運上的共識將使文化銜接更為順暢 。對於員工，合併後的世界級平台將提供更廣闊的職涯發展機會 。

至於合併後的集團將由通力現任總裁兼執行長Philippe Delorme領導，Ilkka Hara擔任財務長 。通力董事會主席 Antti Herlin將繼續留任，確保集團長期策略的穩定性與連續性 。

通力總裁兼執行長Philippe Delorme表示，「一個多世紀以來，通力與TKE與城市化的進程並肩成長。透過這次結盟，我們為一家更具創新力的公司奠定了基石，也強化了我們在快速變遷的環境中，滿足客戶對永續解決方案需求的能力。我們將攜手塑造城市移動的未來。」

TKE執行長Uday Yadav則說，「四年前，我們立志打造一番真正卓越的事業—以卓越營運和客戶信任為核心，並堅信：在對的工具與領導力支持下，傑出的人才必然能創造非凡成就。五萬名同仁以熱情、驕傲與實力所交出的成績單，已說明了一切。身為業界同行，我們對通力百年耕耘的深厚底蘊深懷敬意。攜手同行，我們將把兩家公司最好的一面帶給我們的客戶、我們的夥伴，以及我們所服務的每一座城市。最精彩的故事，還在前頭。」

芬蘭升降機製造商康恩（Kone）的執行長艾拉胡赫塔說，北歐國家國內市場小，非得擁抱全球化、開拓海外市場不可。這種勇敢開拓的精神，加上政府基於平等精神提供的強大社會保護網，創造了北歐奇蹟。
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