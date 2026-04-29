起而行綠能轉進東南亞市場 拚今年營收翻倍並布局IPO

工研院扶植新創公司起而行綠能董事長簡金品今日應竹科管理局邀請說明公司營運展望時表示，在全球電動車與能源轉型趨勢帶動下，起而行綠能近兩年積極調整國際布局，由原本以美國市場為主，轉向東南亞發展，以分散關稅與地緣政治風險。他強調，過去過度集中單一市場的策略已逐步調整，未來將以多區域布局提升整體營運韌性。

隨著去年底至今年初完成多項國際認證，起而行產品正式進入放量階段，帶動出貨顯著成長。公司預期，今年營收可望突破5億元，較去年成長近一倍，呈現跳躍式成長動能，上半年出貨表現亦已逐步反映相關成果。

在海外布局方面，東南亞成為核心戰場，包含越南、印尼等市場已積極拓展。公司坦言，當地競爭激烈，必須正面迎戰中國供應鏈價格競爭，也因此更強化產品在技術、品質與成本上的整體競爭力。透過軟硬體整合能力與產品優化，已逐步取得當地車廠訂單，顯示市場策略開始發酵。

相較過去部分仰賴台灣市場與政策支持，起而行認為企業最終仍需進入國際市場競爭，透過實戰驗證產品實力。東南亞市場不僅是出海據點，更是檢驗產品價格帶與技術成熟度的重要舞台。

在國內市場方面，公司亦持續拓展政府與機場等大型專案，單一案件規模可達億元以上，為營收提供穩定支撐。內外市場並進，有助於分散風險並強化整體營運結構。

針對獲利，公司表示仍在評估，但毛利率預估可維持約六成水準，隨著出貨規模擴大，後續表現有望逐步提升。

在資本市場布局上，起而行規劃於今年或明年推動公開發行，但強調上市時機將以營運體質與客戶結構成熟為前提。目前公司已積極分散客戶來源，提升市場多元性，以降低單一市場波動帶來的風險。

起而行綠能目前資本額2.72億元，主力產品為充電樁設計開發，並轉投資光壩及日益智能進行光充營運儲整合服務，主要股東為和泰汽車、士林電機及工研院等，透過打造完整綠能生態圈，將「頂尖電力電子技術」與「全方位安全配套」的MIT解決方案推向全球，成為企業邁向淨零碳排、建構安全智慧綠園區的最佳夥伴。