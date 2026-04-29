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南亞攜手洛克威爾推動關鍵電力設施轉型 未來智慧配電盤業績推升至5倍

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

南亞（1303）與全球工業自動化與數位轉型領導品牌洛克威爾自動化、及曉暘電能科技29日共同宣布，三方簽署三方產品合作意向書（MOU），攜手推動關鍵電力基礎設施的轉型升級，首波應用將落腳於台塑企業麥寮廠區特定專案，未來擴大落地AI 資料中心、半導體供應鏈、石化、醫療等多元產業。

透過本次合作，南亞將於其智慧配電盤解決方案中，結合洛克威爾自動化智能模組化配電系統、Rockii Master 軟體及智慧馬達組合，由曉暘電能進行系統整合，以強化電力基礎設施之安全與聯網能力。南亞未來在智慧配電盤業績將推升3至5倍。

洛克威爾自動化台灣區總經理譚世宏表示，在數位與能源轉型的雙重驅動下，電力基礎設施正從傳統設備邁向智慧化整合。很榮幸能與南亞及曉暘電能攜手合作，藉由整合軟硬體技術與在地服務，加速智慧電力解決方案落地，協助企業建構更安全、永續且具韌性的關鍵基礎設施。

南亞作為台灣配電盤製造領導品牌，擁有深厚的設備製造技術與多元產業服務經驗。南亞協理陳漢津表示，南亞、曉暘電能與洛克威爾自動化的三方策略合作，將推動配電解決方案從傳統製造邁向高附加價值，打造兼具在地製造實力與合規的智慧配電盤廠，滿足市場的高規格需求。

陳漢津表示，藉此次合作，南亞預期未來在智慧配電盤業績將推升3至5倍，並持續拓展應用版圖至 AI 資料中心、半導體、電子、醫療等關鍵產業及海外市場，開創更具成長性的發展動能。

曉暘電能身為系統整合商，深耕電力產業超過 30 年，憑藉豐富的實務經驗有效整合資源，定能加速智慧電力解決方案落地。曉暘電能董事長陳志清表示：「曉暘電能與洛克威爾自動化已有近 15 年的穩固合作關係，共同引領電網最佳化的發展。此次三方合作將進一步深化技術整合，未來也期盼結合南亞的先進製程，帶動電力解決方案提升能源效率與韌性升級。」

本次合作導入的技術組合為洛克威爾自動化 CUBIC 配電模組化系統與 Rockii Master 軟體系統。CUBIC 配電系統以標準化模組設計架構，具備可動態調整盤體大小與配置的高靈活優勢，同時取代傳統繁複的硬體接線方式，大幅優化工程配線與後期維運，進而降低建置與長期整體擁有成本（TCO），並可強化網路安全與設備預知診斷功能。此外，符合國際標準 IEC 61439 的特性亦確保產線能滿足市場安全共識，強化企業競爭優勢。

本次產品組合中，由智慧型馬達控制中心（Intelligent MCC）結合 EtherNet/IP 網路，以及 Rockii Master 軟體系統，建構完整的智慧化解決方案，使用者可即時掌握資料，實現設備與系統間的高度整合與可視化管理，強化營運韌性。

南亞 MOU

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