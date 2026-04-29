國發會創業百強團隊搶千萬獎金 生技AI占比最高

國發會主辦「創業綻放—創業大聯盟競賽」今天公布複賽結果，在2805組報名團隊中選出百大團隊，5月下旬還將選出最具競爭力的30強角逐最高1000萬元的創業支持金。

國發會主委葉俊顯表示，生技醫療具備發展潛力，有望成為台灣下一座護國神山，同時，為平衡區域發展，百強名單中六都與非六都團隊各占50組，展現AI前瞻科技與地方綠色永續的雙向動能。

葉俊顯表示，這場堪稱國內規模最大的創業盛事，不僅報名隊伍數創新高，投入的輔導資源與資金規模也屬罕見，而創業是台灣下一階段經濟成長的動能，透過此計畫建立充滿活力的生態系，引領新創動能、實踐地方均衡，並助攻AI新時代，也看好，生技醫療有機會成為台灣下一座「護國神山」。

國發會指出，在複賽審查過程中，國發會動員80位專業評審，針對消費生活、前瞻科技、綠色永續三大組別進行嚴格評析，入選百大的團隊中，已有81組為已創業企業，19組為尚未創業的團隊。從產業分布看，消費生活組占38組最多，涵蓋教育、食品、交通及醫療照護；前瞻科技組與綠色永續組則各占31組，充分契合政府推動的AI新時代建設與環境永續科技化目標。